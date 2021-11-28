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Страна Пломбирия

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  • Николай Борисов
  • 28.11.2021, 16:27
  • 10,936
Страна Пломбирия

У людей мифы про «страну пломбира» феерические.

Комбинация "мудрого Сталина, который всех победил и которого все боялись" с Гагариным, бесплатными квартирами, школами и больницами.

И, конечно, дружба народов, ключ под половиком, великое равенство-братство и т.д.

"Совок" фалломорфирует от платных школ и вузов в 1940-56, от того, что декретный был почти до Олимпиады только два месяца (т.е. как в "дико-зверино-капиталистических" США), что за доллар давали не 60 копеек, а высшую меру наказания.

Даже после "пармезана" из пальмы от тов. Сироты, зятя тов. Стерглигова, никто бы не стал есть советский пошехонский, после петелинских бройлеров — кур-балерин из труппы Большого театра, после даже самых завалящих хамонов и чоризо от "Мираторга" — советскую докторскую, после даже ординарного таманского "Шато ле Гран Восток" или "Золотой балки" с рекламой "эстремистам и Байдену пить запрещено!"— прости Господи, "Агдама-как-дама" (про алжирский "Солцедар" я молчу). После семги и форели — никто бы не стал есть совкогого минтая. А кофе? А чай? А убогий автопром и отсутствии автосервисов? А железный занавес, который даже ковид не может установить в полной мере?

После даже "Дикси", "Пятерочки" и "Магнита" — никто бы не стал даже заходить в гастроном, где очередь была тройной: прилавок-касса-и снова прилавок.

Собственно, в СССР можно хотеть только вернуть утраченную юность, встретиться с ушедшими родными и — таки расстроить брак некого повара Владимира Спиридоновича с заводчанкой Марией Ивановной. Чтобы не маячил призрак СССР-2.0.

Николай Борисов, "Фейсбук"

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