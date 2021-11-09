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В Витебске от коронавируса умерла активистка БХД

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  • 9.11.2021, 21:01
  • 9,706
В Витебске от коронавируса умерла активистка БХД
Юлия Барсукова

Юлии Барсуковой было 38 лет.

Белорусское демократическое движение продолжает нести потери. Стало известно по крайней мере о двух смертях активистов, передает «Белсат».

Так, в Витебске от коронавируса умерла христианская демократка и активистка «Страны для жизни» Юлия Барсукова.

«COVID забрал еще одну жертву из довольно близкого окружения. Это Юля Барсукова. Ей было всего лишь 38 лет. Остались без матери 2 мальчика. Мама осталась без дочери. Мы остались без смелой и отважной соратницы. Все, кто ее пытал, задерживал, арестовывал, сажал на сутки, выписывал штрафы, – вы все не достойны и ее ногтя. Она не собиралась покоряться и болезни, но это человеческое создание оказалось сильнее. На совести того, кто не видел опасности… Юлечка, мы все плачем, мы молились, мы очень хотели, чтобы ты жила. И ты хотела жить… Вечная память!» – пишет в Facebook координатор БХД на Витебщине Татьяна Северинец.

22 октября Юлия Барсукова написала на своей странице в Facebook о том, что заболела COVID-19.

А председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов сообщил, что умер Сергей Фомин, один из лидеров профсоюзного движения в Могилеве. Он долгое время был членом Свободного профсоюза Белорусского, был определенный период, когда входил в БСДП.

«Очень будет не хватать твоего позитивного настроения, пения под гитару и всегда анекдотов в тему. Покойся с миром!» – написал Борисов.

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