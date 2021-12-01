Около $12 тысяч в день: чем кормят мигрантов в Брузгах? 12 1.12.2021, 10:00

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У нелегалов скапливаются и портятся излишки продуктов.

На питание мигрантов, которые «застряли» в товарно-логистическом центре «Брузги», Беларусь тратит около 12 тыс. долларов в сутки. Такую цифру озвучили в эфире пропагандистского телеканала СТВ.

О рационе нелегалов в ТЛЦ «Брузги» рассказал руководитель Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов:

— Мы выдаем как раз-таки то необходимое количество продуктов, которое нужно человеку на сутки. Утром он получает чай с печеньем, в обед он получает кашу, на ужин у него продуктовый набор. Другой вопрос, что есть люди, которые берут по нескольку пакетов. И мы видим, что у них скапливаются излишки в ТЛЦ, там плюсовая температура, достаточно тепло, и некоторые просто вывозят достаточное количество бутылок молока того же самого, нераспечатанного. Поэтому мы, конечно, пересмотрели ассортимент. Сейчас молочные продукты будут выдаваться исключительно только для детей. Но сильно рацион уменьшен не будет. Потому что все-таки людям надо нормально питаться.

В Гродненском облисполкоме журналистам zerkalo.io пояснили, что содержание мигрантов требует немалых затрат, и «каждый день эта сумма растет». Деньги, например, идут на оплату услуг ЖКХ, уборку центра, продукты, медпомощь. Стиральных машин там нет, соответственно, сюда необходимо включить услуги прачечной. Кроме того, это еще и работа медиков, пограничников, таможенников и других специалистов, а также труд поваров.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

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