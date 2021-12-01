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Мечислав Гриб заразился коронавирусом

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  • 1.12.2021, 21:33
  • 10,018
Мечислав Гриб заразился коронавирусом
Мечислав Гриб
Фото: «Радыё Свабода»

Экс-председатель Верховного Совета Беларуси лежит в больнице с двусторонней пневмонией.

Экс-председатель Верховного Совета Беларуси Мечислав Гриб уже неделю находится в десятой больнице Минска с двусторонней пневмонией.

Об этом сообщил политик Игорь Борисов.

По словам Борисова, Мечислав Гриб сказал, что поправляется, потому что упала температура.

«Я верю, что все будет хорошо и скоро пожму его мужественную руку», - написал политик.

Бывшему председателю Верховного Совета (1994–1996) Мечиславу Грибу в сентябре исполнилось 83 года.

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