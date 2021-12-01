Мечислав Гриб заразился коронавирусом

Мечислав Гриб заразился коронавирусом2
- 1.12.2021, 21:33
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Экс-председатель Верховного Совета Беларуси лежит в больнице с двусторонней пневмонией.
Экс-председатель Верховного Совета Беларуси Мечислав Гриб уже неделю находится в десятой больнице Минска с двусторонней пневмонией.
Об этом сообщил политик Игорь Борисов.
По словам Борисова, Мечислав Гриб сказал, что поправляется, потому что упала температура.
«Я верю, что все будет хорошо и скоро пожму его мужественную руку», - написал политик.
Бывшему председателю Верховного Совета (1994–1996) Мечиславу Грибу в сентябре исполнилось 83 года.