Суд приговорил врача Сорокина и журналистку tut.by Борисевич к реальным срокам в колонии

Суд приговорил врача Сорокина и журналистку tut.by Борисевич к реальным срокам в колонии55
- 2.03.2021, 16:09
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Также они должны заплатить штрафы.
Московского района Минска огласил приговор по делу журналистки tut.by Екатерины Борисевич и врача Артема Сорокина по делу о так называемом разглашении медицинской тайны.
Журналистку Екатерину Борисевич приговорили к 6 месяцам лишения свободы и штрафу в 100 базовых.
Врачу БСМП Артему Сорокину - 2 года лишения свободы с отсрочкой на год и штраф 50 базовых.
С учетом времени, которое журналистка tut.by провела в СИЗО, на свободу она выйдет чуть больше чем через два месяца.
Артема Сорокина освободили в зале суда под подписку о невыезде.
Напомним, после убийства лукашистами Романа Бондаренко на площади Перемен именно они опровергли ложь властей и опубликовали информацию о «ноль промилле» в крови погибшего.