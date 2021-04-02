Египет хочет $1 миллиард компенсации за «Суэцкую пробку» 3 2.04.2021, 16:52

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Каир думает, кому выставить счет.

Власти Египта намерены требовать $1 млрд компенсации ущерба за блокирование на протяжении шести дней Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given. Об этом пишет liga.net со ссылкой на агентство Bloomberg.

Сумма компенсации – это предварительная оценка убытков страны от потери транзитных сборов, повреждения канала во время работ по снятию контейнеровоза с мели, а также стоимость работы оборудования и рабочих.

"Это право страны. Мы должны получить компенсацию", – цитирует агентство главу управления Суэцкого канал Усаму Раби.

Он не уточнил, кто именно должен заплатить Египту компенсацию.

400-метрой контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале 23 марта. Работы по его освобождению закончились 29 марта после того, как из-под судна вымыли около 30 000 куб.м. песка. Из-за инцидента у входов в Суэцкий канал скопилось 4500 судов.

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