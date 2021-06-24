ЕС ввел секторальные санкции против режима Лукашенко

ЕС ввел секторальные санкции против режима Лукашенко16
- 24.06.2021, 18:14
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Санкции полностью запрещают импорт нефтепродуктов и калийных удобрений из Беларуси.
ЕС ввел секторальные санкции против белорусских властей. Документ опубликован. Секторальные санкции полностью запрещают импорт нефтепродуктов и калийных удобрений из Беларуси, а также их транзит через территорию ЕС.
Среди других запретов:
▪️Запрет импорта и экспорта оборудования и ПО для слежки для людьми в интернете и по телефонной связи
▪️Запрет на долгосрочное кредитование госкомпаний и размещение ценных бумаг с погашением более 3 месяцев.
▪️Запрет на продажу и транзит табака и табачных изделий из ЕС покупателям из Беларуси или для использования в Беларуси
▪️Запрет на передачу или экспорт всех товаров и технологий двойного назначения для военного использования в Беларуси
▪️Запрещается предоставлять финансирование или финансовую помощь для приобретения технологий двойного назначения для военного использования в Беларуси
Санкции вступают в силу с 25 июня.