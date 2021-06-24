ЕС ввел секторальные санкции против режима Лукашенко 16 24.06.2021, 18:14

9,904

фото: global look press

Санкции полностью запрещают импорт нефтепродуктов и калийных удобрений из Беларуси.

ЕС ввел секторальные санкции против белорусских властей. Документ опубликован. Секторальные санкции полностью запрещают импорт нефтепродуктов и калийных удобрений из Беларуси, а также их транзит через территорию ЕС.

Среди других запретов:

▪️Запрет импорта и экспорта оборудования и ПО для слежки для людьми в интернете и по телефонной связи

▪️Запрет на долгосрочное кредитование госкомпаний и размещение ценных бумаг с погашением более 3 месяцев.

▪️Запрет на продажу и транзит табака и табачных изделий из ЕС покупателям из Беларуси или для использования в Беларуси

▪️Запрет на передачу или экспорт всех товаров и технологий двойного назначения для военного использования в Беларуси

▪️Запрещается предоставлять финансирование или финансовую помощь для приобретения технологий двойного назначения для военного использования в Беларуси

Санкции вступают в силу с 25 июня.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».