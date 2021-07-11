Число пострадавших на аттракционах в Александрии увеличилось: новые подробности 25 11.07.2021, 8:11

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За медицинской помощью обратились и дети, и взрослые.

В результате инцидента с надувными аттракционами на празднике «Александрия собирает друзей» пострадало не 5, а 7 человек, как сообщалось ранее. Об этом рассказал БелТА начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов.

«Больше досталось родителям, которые сопровождали детей и находились рядом. За медицинской помощью обратились и дети, и взрослые. Для того чтобы ничего не упустить, все были обследованы в Шкловской ЦРБ. Всем оказана необходимая помощь, все отпущены домой. У одной девочки под вопросом перелом — для уточнения диагноза она была направлена на компьютерную томографию. Санитарным транспортом ее повезли в Могилевскую областную детскую больницу», — заявил чиновник.

По его мнению, такие праздники никогда не проходят без инцидентов.

«К сожалению, праздники никогда не проходят без инцидентов. Сегодня жарко, периодически поднимаются порывы ветра, людям становится плохо из-за отсутствия воды. Неожиданным инцидентом стало то, что ветром подняло несколько батутов», — рассказал Старовойтов.

Напомним, вчера в агрогородке Александрия Шкловского района сильный ветер поднял в воздух надувные аттракционы. Там проходит республиканский праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей»), а также «День открытых дорог» по случаю юбилея ГАИ. Ожидается, что в мероприятиях примет участие узурпатор Лукашенко. Это его малая родина.

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