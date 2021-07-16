«Есть достоверная информация, что Лукашенко сегодня ночью откачивали медики» 54 16.07.2021, 13:52

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Врачи приезжали в резиденцию несколько раз.

Вчера ряд независимых СМИ и многие телеграм-каналы сообщили о том, что Лукашенко на «Славянском базаре» в Витебске стало плохо и он срочно вылетел в Минск.

Сегодня некоторые телеграм-каналы и СМИ уточнили обстоятельства срочной эвакуации Лукашенко из Витебска: диктатору действительно стало плохо, скорее всего из-за жары поднялось давление. Из Витебска его эвакуировали, по одной версии, на вертолете, по другой — на частном самолете.

В телеграм-канале «Водители 97» сегодня появилась информация о плохом состоянии здоровья диктатора в течение всей ночи:

«Есть информация от достоверного источника, что усатую тварь сегодня откачивали ночью медики. Приезжали для этого в резиденцию. Заезжали больше одного раза. Они же говорят про шампанское со льдом», — сообщает телеграм-канал.

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