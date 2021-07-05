Украина прорабатывает возможности замены белорусского топлива и удобрений 4 5.07.2021, 15:25

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Киев прорабатывает диверсификацию поставок.

Украина прорабатывает возможность диверсификации поставок топлива и удобрений с учетом замены белорусской продукции. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, беседуя с журналистами в рамках форума «Украина 30».

«Вопрос про то, готовы ли мы обойтись без всего белорусского, нужно поставить прежде всего сами гражданам Украины, которые и покупают белорусское», — сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что сейчас Украина нашла баланс между экономикой и ценностями в отношениях с Беларусью.

«Мы стоим на стороне ценностей, поддерживая белорусский народ в его стремлении жить в демократической стране, где тебя не избивает полиция, не подвергают пыткам в тюрьме. Но при этом мы позволяем украинским компаниям зарабатывать деньги на белорусском рынке, чтобы они возвращали их сюда в виде налогов, созданных рабочих мест. Безусловно, какой-либо баланс не является вечным. В зависимости от развития ситуации в Беларуси мы можем смещать акценты. По состоянию на сегодня мы нашли этот баланс», — сказал он.

По словам Кулебы поставки топлива и удобрений из Беларуси могут быть рычагом давления на Украину, поэтому правительство рассматривает различные варианты.

Кулеба отметил, что по некоторым топливным позициям у Беларуси крайне сильные позиции на украинском рынке. В текущей ситуации страна не может полагаться на Александра Лукашенко.

«Мы не можем полагаться на Беларусь под руководством Александра Лукашенко. Мы не можем позволить, чтобы были какие-либо рычаги влияния на Украину, поэтому нам нужно диверсифицировать эти поставки. Но также давайте не забывать о том, что продажа топлива Украине — это важная составляющая экономики Беларуси. Там тоже люди получают зарплаты на заводах благодаря этой торговле. Поэтому Александр Лукашенко и не стреляет сейчас себе в ногу, пытаясь как-то использовать этот рычаг. Но риск есть, мы должны его учитывать», — добавил Кулеба.

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