Цены на нефть рухнули на 4% на фоне распространения COVID-19 9.08.2021, 13:07

Рынок нефти открыл неделю обвальным падением котировок, опустившим цену барреля до уровней начала лета.

На фоне стремительного распространения дельта-штамма коронавируса, пробивающего «оборону» даже в вакцинированных странах, фьючерсы на сорт Brent упали ниже отметки 68 долларов за баррель, теряя 11% с начала августа, пишет finanz.ru.

На 12.30 октябрьские контракты на североморский сорт торгуются в Лондоне по 67,94 доллара за бочку со снижением цены на 3,9%.

Американская нефть WTI стоит рекордно дешево с конца мая - 65,44 доллара за баррель по контрактам с поставкой в октябре. За день котировки снизились на 4,1%, а по сравнению с 30 июля - на 12%.

Хедж-фонды продолжают ликвидировать ставки на рост сырьевых рынков, сделанные в прошлом году на фоне сокращения добычи ОПЕК+ и беспрецедентных вливаний со стороны центробанков.

За неделю, завершившуюся 3 августа, спекулянты избавились от контрактов на 16,5 млн баррелей WTI и 2 млн баррелей Brent, свидетельствует статистика Комиссии по торговле товарными фьючерсами США и лондонской биржи ICE.

Слабые экономические данные Китая и быстрое распространения дельта-варианта коронавируса вызвало новые опасения по поводу краткосрочных перспектив спроса», - констатирует Оле Хансен, глава стратегий на сырьевых рынках Saxo Bank.

В понедельник власти КНР отчитались о 125 новых случаях Covid-19 против 96 днем ранее, продолжая усиливать карантинные меры, которые уже включают отмену авиарейсов в 46 крупных городах и ограничения на работу общественного транспорта с 144 опасных зонах.

Более 100 тысяч случаев за сутки зафиксировано в США после того, как «дельта» добралась до Флориды, где превышен пик заболеваемости зимней волны и достигнуты новые исторические максимумы.

Абсолютный рекорд по числу новых случаев за сутки обновили Иран и Япония, где завершившаяся в выходные Олимпиада спровоцировала острый дефицит коек в больницах.

Рынок нефти «остается уязвимым к новым плохим новостям с вирусного фронта, в особенности из Китая», говорит старший аналитик OANDA Джеффри Хейли.

Крупнейший импортер нефти в мире уже сокращает закупки, и этот процесс может продолжиться: в июле в КНР поставлялось 9,7 млн баррелей в сутки против 9,8 млн месяцем ранее и 12,1 млн год назад.

Накопленным итогом за 7 месяцев спад импорта составил 5,6%, а средний объем опустился до 10,4 млн баррелей в день, следует из таможенной статистики.

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