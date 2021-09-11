В Борисове на предприятиях отказываются работать даже директора 11.09.2021, 13:32

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В некоторых организациях должность вакантна уже более года.

На сайте Минского облисполкома появилась новая директорская вакансия в Борисовском районе — освободилось кресло директора ОАО «Борисовжилстрой», сообщает ex-press.live.

На сегодняшний день в Борисове сложилась уникальная ситуация, которой нет ни в одном из районов Минской области. У девяти организаций, государственных или с преобладанием доли госсобственности, нет руководителя. Причем, в некоторых организациях директора нет уже более года.

Вот этот странный список, в котором есть и бюджетные организации, и промышленные предприятия:

— ГП «Градостроитель»;

— ОАО «Борисовская Агропромтехника»;

— ОАО «Пищевой комбинат «Веселово»;

— ОАО «Белмедстекло»;

— КПУП «Борисовводоканал»;

— ОАО «Борисовский авторемонтный завод»;

— «Зональный государственный архив в г.Борисове»;

— ГСУ «Борисов-Арена»;

— ОАО «Борисовжилстрой».

Чем объяснить этот борисовский феномен? Разве что тем, что у значительной части организаций из этого списка есть серьезные финансово-экономические проблемы?

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