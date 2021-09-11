В Борисове на предприятиях отказываются работать даже директора
- 11.09.2021, 13:32
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В некоторых организациях должность вакантна уже более года.
На сайте Минского облисполкома появилась новая директорская вакансия в Борисовском районе — освободилось кресло директора ОАО «Борисовжилстрой», сообщает ex-press.live.
На сегодняшний день в Борисове сложилась уникальная ситуация, которой нет ни в одном из районов Минской области. У девяти организаций, государственных или с преобладанием доли госсобственности, нет руководителя. Причем, в некоторых организациях директора нет уже более года.
Вот этот странный список, в котором есть и бюджетные организации, и промышленные предприятия:
— ГП «Градостроитель»;
— ОАО «Борисовская Агропромтехника»;
— ОАО «Пищевой комбинат «Веселово»;
— ОАО «Белмедстекло»;
— КПУП «Борисовводоканал»;
— ОАО «Борисовский авторемонтный завод»;
— «Зональный государственный архив в г.Борисове»;
— ГСУ «Борисов-Арена»;
— ОАО «Борисовжилстрой».
Чем объяснить этот борисовский феномен? Разве что тем, что у значительной части организаций из этого списка есть серьезные финансово-экономические проблемы?