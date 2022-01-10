Россия снова резко повышает цену газа для Молдовы 7 10.01.2022, 15:35

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С января тысяча кубометров обойдется «Молдовагазу» в $647.

Стоимость российского газа для Молдовы в январе вырастет с 550 до 647 долларов за тысячу кубометров. Об этом в понедельник руководитель газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан, пишет finanz.ru.

«Закупочная цена газа в январе выросла с 550 до 647 долларов за тысячу кубометров», - сказал Чебан.

Как проинформировала пресс-служба «Молдовагаза», подорожание «обусловлено продолжающимся ростом котировок на европейских газовых биржах». «Молдовагаз» приложит все усилия для своевременной и полной оплаты текущих поставок и, как следствие, гарантирования их бесперебойности», - заверили в компании.

В октябре «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку топлива на пять лет. Для республики была утверждена формула расчета стоимости газа, которая учитывает соотношение рыночных цен на газ и нефть. В соответствии с новым контрактом в ноябре цена на газ для Молдавии составила 450 долларов за тысячу кубометров, хотя в прошллом году поставки «Газпрома» стоили республике 149 долларов - лишь чуть больше соседней Беларуси, которая платит 128,5 доллара за тысячу кубов.

Одними из главных условий нового контракта являются своевременные платежи и погашение задолженности за газ молдавских потребителей.

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