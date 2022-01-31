Белорус об огромных очередях к терапевтам: Приехал к 9 утра - стояло уже человек 30 2 31.01.2022, 13:40

Белорусы, с симптомами коронавируса, стоят в очередях часами.

Несколько дней Минздрав фиксирует максимальный суточный рекорд больных коронавирусом. 29 января, по данным официальной статистики, было выявлено 2387 пациентов с COVID-19. С утра в редакцию zerkalo.io присылают фото, как белорусы часами стоят в очередях в поликлинику.

В начале года специалисты предупреждали: в конце января Беларусь накроет новая волна коронавируса. Так и случилось. В понедельник утром мы стали получать фото из разных городов страны; на кадрах — очереди в поликлинику. В одной из таких «змеек» оказался Максим (имя изменено). Мужчина — пациент поликлиники № 6 Минска. Вчера он сделал тест на COVID-19. Результат положительный.

— У меня температура 38. В поликлинике подсказали номер «ковидной» бригады. Пытался их вызвать с 7 утра, но безрезультатно. Пришлось ехать на прием самому, — рассказывает Максим. — Приехал к 9 утра — передо мной стояло уже человек 30.

По словам собеседника, людей с инфекционными заболеваниями принимают всего в одном кабинете. Прием, отмечает, идет не очень быстро. Часа за полтора, делится наблюдениями, очередь впереди него уменьшилась, человек на десять.

— Новые пациенты продолжают подходить. Я так понимаю, дверь в кабинет врача рядом со входом в здание, поэтому очередь стоит на улице, — описывает ситуацию мужчина. — Температура сейчас минус два, снег. Чтобы люди могли греться, недавно открыли дополнительный вход рядом.

Марина (имя изменено) — пациентка поликлиники № 26 Минска. Она отболела коронавирусом, и пришла сегодня на прием, чтобы закрыть больничный. Говорит, терапевты принимали на втором и третьем этажах. На одном — пять медиков, на втором — два. Хотя по факту, отмечает девушка, «на втором работало три кабинета из пяти».

— Прием начинался с 8 утра. Я была на месте примерно в 7.30; слышала, как некоторые рассказывали, что ждут с 6.30, — описывает ситуацию девушка, которая попала к врачу только спустя два с половиной часа. — Очередь растянулась на три этажа. Те, кто не вмещался в здание, ждали на улице.

По словам девушки, люди рядом с ней стояли разные: кто-то, как и она, закрывал больничный, кто-то с температурой.

— Была женщина, у которой было 38. Когда ей возразили, мол, стоило вызывать врача на дом, она ответила, что звонила, но за день они к ней так и не успели приехать, — передает тут беседу девушка.

Длинные очереди стояли сегодня и у поликлиники № 40 Минска. Утром обстановка у медучреждения выглядела так.

— Утром было всего два врача. Один на первичный прием, второй закрывал больничный, — написал в редакцию один из читатель. — В прошлый раз я простоял в очереди четыре часа. В этот раз даже не стал ждать — просто выкинул больничный.

Это, по словам читателя, обстановка рядом с поликлиникой № 11 Минска. Пациенты, утверждает мужчина, также ждали приема на улице.

Как, сообщил второй читатель, и в поликлинике № 17 Минска.

«Это прием людей „с признаками инфекции“ в поликлинике № 35 Минска», — написал еще один читатель.

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