Россия нанесла ракетный удар по крупнейшим городам Украины: что известно 12 10.10.2022, 14:32

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Фото: Reuters

Всего было выпущено около ста ракет.

Утром в понедельник российские военные нанесли не менее ста ударов ракетами и беспилотниками по крупнейшим городам Украины и почти всем областным центрам. Российские военные попытались разрушить инфраструктурные объекты, в том числе нанести урон энергосети, сообщает «Радио Свобода».

Удары были нанесены по почти всем крупнейшим городам страны, находящимся под контролем украинских властей: Киеву, Харькову, Одессе, Днепру, Львову, Запорожью, Кривому Рогу, Николаеву, Виннице, Ивано-Франковску, Тернополю, Кропивницкому (Кировоград), Житомирской, Сумской и Черниговской областям. Первые атаки были зафиксированы в районе 8 утра по местному времени (совпадает с московским). Согласно сообщениям украинских властей, ракетные удары наносились с территории России и Беларуси с бомбардировщиков Ту-95 и Су-24, кораблей и мобильных пусковых установок.

Удар стал самым масштабным за последние полгода. Около 11 утра главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что всего было выпущено 75 ракет, ПВО перехватила 41 из них. После этого обстрелы продолжились, кроме того, не ясно, учитывались ли в его подсчётах беспилотники-камикадзе. Президент Владимир Зеленский чуть позже сообщил об «около ста ракетах» и, отдельно, о беспилотниках. Таких массированных атак Россия не наносила с начала февральского вторжения.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о попадании в 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах, часть областей обесточены. Местные власти просят граждан не выкладывать в сеть сообщения о попаданиях в конкретные объекты и видеозаписи. Достоверно известно о попаданиях по ТЭЦ в Киеве и Львове, полностью обесточен Харьков. В Хмельницкой, Львовской, Полтавской областях, Харькове и Житомире фиксируются проблемы с доступом в интернет. Сообщается о начале веерного отключения электроэнергии.

Часть ракет не попали в инфраструктурные и военные объекты. Местные власти распространили видео с попаданием ракеты в детскую площадку в центре Киева, говорится о попадании в музеи Шевченко и Ханенко, повреждении здания филармонии. В Запорожье местные власти сообщили о разрушении жилого дома. Сообщается о падении снарядов в жилом секторе Киевской области. По состоянию на 12 часов местного времени сообщалось о 8 погибших и 36 раненых.

Тем не менее российское министерство обороны заявило, что все намеченные цели поражены.

Президент Владимир Зеленский записал обращение прямо во время атак. На видео он находится под открытым небом в центре Киева. «Они хотят паники и хаоса, хотят уничтожить нашу энергосистему, – сказал он. – Враг хочет, чтобы мы испугались, чтобы люди побежали. Но бежать мы можем только вперед – и демонстрируем это на поле боя». Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прервал тур по странам Африки и возвращается в страну. В твиттере он написал, что с утра находится в постоянном контакте с партнерами для координации решительного ответа на российские атаки.

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