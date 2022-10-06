Режим Лукашенко забирает Красный костел у верующих 6.10.2022, 11:18

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Фото: vetliva

От прихода требуют забрать имущество из храма в течение нескольких дней.

Власти расторгают договор безвозмедного пользования Красным костелом с общиной «Римско-католический приход святого Симона и святой Елены». Соответствующее уведомление уже получили костельные власти. От прихода требуют забрать имущество из храма в течение нескольких дней. Эту информацию подтверждают сразу несколько источников «Христианской Визии».

Костел св. Симона и св. Елены в Минске, более известный в народе как Красный костел. Храм находится на пл. Независимости, рядом с Домом правительства и является одним из символов столицы Беларуси. Здание костела, построенное в 1910 году на средства мецената Эдварда Войниловича, после обретения Беларусью независимости не было передано общине, но находилось в ее безвозмездном пользовании. В 2013 г. храм был закреплен на праве хозяйственного ведения за КУП «Мінская спадчына». Именно эта организация уведомила на днях общину верующих о расторжении договора пользования.

В ночь на 26 сентября в храме случился загадочный пожар, после которого храм закрыли.

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