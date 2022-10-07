СМИ: Внука Аллы Пугачевой забрали на войну с Украиной

СМИ: Внука Аллы Пугачевой забрали на войну с Украиной12
- 7.10.2022, 14:19
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Никиту Преснякова «мобилизовали» прямо во время репетиции в театре.
Внука российской певицы Аллы Пугачевой, недавно с детьми покинувшей Россию, Никиту Преснякова мобилизовали.
Как передают российские СМИ, внука Пугачевой забрали прямо во время репетиции в театре. Впрочем, в Московском Губернском театре эту информацию опровергли, мол, последний раз Пресняков выходил на сцену их театра в мюзикле 22 сентября. Он был задействован только в одном спектакле, и в штате театра не числился.
У самого Преснякова комментировать эту новость отказались.
Отметим, что Никита Пресняков – сын Кристины Орбакайте – дочери Аллы Пугачевой, и певца Владимира Преснякова. Сейчас парню 31 год, поэтому он подпадает под мобилизацию в России. Однако, как пишут РосСМИ, в армии Никита Пресняков не служил.