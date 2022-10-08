Ученые обнаружили необычный способ предсказать продолжительность жизни 8.10.2022, 13:31

Открытие может иметь большие последствия для лечения различных болезней.

В ходе недавнего исследования ученые пришли к выводу, что глаза могут указать на ожидаемую продолжительность жизни. В частности, международная группа исследователей обнаружила связь между биологическим возрастом сетчатки и риском смерти, сообщает British Journal of Ophthalmology.

Сетчатка содержит миллионы светочувствительных и других нервных клеток, которые получают и воспроизводят визуальную информацию. Исследование, в котором приняли участие почти 47 тыс. человек, показало, что люди, чья сетчатка была «старше» их фактического возраста, с большей вероятностью умрут в течение ближайшего десятилетия.

Во время своей работы исследователи использовали искусственный интеллект, который рассчитывал возраст сетчатки человека по изображениям глазного дна. По словам специалистов, открытие может иметь большие последствия для лечения нейродегенеративных заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера.

Ученые наблюдали за участниками в возрасте от 40 до 69 лет в среднем в течение 11 лет. У каждого человека было отсканировано глазное дно. Затем исследователи сравнили «биологический возраст» сетчатки каждого добровольца с его хронологическим возрастом. В результате у многих была обнаружена разница между этими показателями, причем при каждом ее увеличении на один год риск смерти от любой причины повышался на 2–3%. Самая большая разница была связана с повышением риска на 49–67%.

Исследование проводилось с учетом других факторов, таких как высокое кровяное давление, индекс массы тела (ИМТ), привычки, образ жизни и этническая принадлежность. «Наши результаты показали, что разница в возрасте сетчатки является независимым предиктором повышенного риска смертности, особенно от сердечно-сосудистых/нераковых заболеваний. Итоги указывают на то, что возраст сетчатки может быть клинически значимым биомаркером старения», – подчеркнули ученые.

Выводы специалистов еще раз доказывают, что сеть мелких сосудов в сетчатке глаза является надежным показателем общего состояния здоровья системы кровообращения и мозга.

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