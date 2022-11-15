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Житель Лиды «унизил и оскорбил» Лукашенко

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  • 15.11.2022, 11:57
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Житель Лиды «унизил и оскорбил» Лукашенко
Валерий Тумилевич

Политзаключенного задержали на границе с Польшей.

Суд Лидского района рассмотрел уголовное дело политзаключенного Валерия Тумилевича, обвиняемого в «оскорблениях» Лукашенко (ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса). Дело рассматривал судья Александр Мишуров, сообщает «Весна».

До суда лидчанин содержался в тюрьме №1 Гродно.

Политзаключенного Валерия Тумилевича задержали 17 июля 2022 года, осудили на 10 суток административного ареста по ст. 19.11 КоАП, но на свободу он так и не вышел. На Валерия было возбуждено уголовное дело за оскорбление Лукашенко (ст. 368 Уголовного кодекса) — якобы Валерий оскорбил его, когда находился за границей.

Он длительное время находился в Польше, а когда возвращался в Беларусь, на границе его задержали.

На второй день, 18 июля, в провластных телеграм-каналах появилось видео с задержанием. В ролике мужчина объясняет, что был задержан за то, что в телеграм-чате оскорбил Александра Лукашенко и «распространял материалы экстремистских каналов».

По материалам обвинения, Валерий Тумилевич, находясь в неустановленном месте, в телеграме, являясь активным участником «Гордые лидчане чат» и «Чат 97% ДКЖ», разместил несколько сообщений с неприличными по форме и унизительными по направленности словами, которые дают негативную оценку Лукашенко, унижают его честь и достоинство и выражены в неприличной и оскорбительной форме.

Суд постановил признать Тумилевича виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

Апелляционная жалоба обвиняемого рассмотрена Гродненским областным судом 8 ноября и оставлена без удовлетворения.

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