«Сожрал российскую армию»: Кадыров метит в преемники Путина 3.11.2022, 13:58

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Рамзан Кадыров

Вместе с Пригожиным глава Чечни диктует Кремлю, кого из генералов назначать, а кого увольнять.

У главы Чечни Рамзана Кадырова есть целая армия, готовность применять силу и влиятельный союзник — выходец из криминального мира Евгений Пригожин. Уже сейчас эта пара диктует Владимиру Путину, кого из генералов назначать, а кого увольнять, отметил в эфире «Радио НВ» международный обозреватель Иван Яковина.

Он напомнил, что с самого начала войны предсказывал, что скорее всего преемником Путина будет именно Кадыров, и сейчас прогноз еще ближе к реальности.

«Когда в обществе нет институтов, то есть, записанных в Конституции законов, организаций, которые работают и подчиняются не какому-то лидеру, а системе, тогда на первый план выходит сила. Физическая сила, готовность ее применять. Пулеметы, автоматы, все такое прочее. У Кадырова есть сила, у него целая армия своя, и готовность эту силу применять», — сказал Яковина.

Альтернативная армия есть и у ситуативного союзника главы Чечни, «повара Путина» Евгения Пригожина, причем она вооружена и экипирована лучше, чем регулярное российское войско.

«Кадыров и Пригожин по сути дела уже сожрали российскую армию, они уже указывают Путину, кого назначать командующим операцией, кого увольнять и так далее. И Путин не смеет им отказать, хотя его вот это бездействие фактически уничтожает дисциплину в российской армии», — констатировал обозреватель.

Ситуация, когда «кадыровцы» или «пригожинцы» поднимут оружие против «официальных» российских военных, сейчас совершенно не исключена, заметил Яковина.

В октябре Кадыров возложил на генерал-полковника Александра Лапина ответственность за прорыв ВСУ обороны участка на севере Донецкой области. У главы Чечни вызвали вопрос получения Лапиным звания героя России за взятие Лисичанска, «в котором он даже не был». Ранее Кадыров обвинил Лапина в сдаче Лимана и назвал его «бездарем», а также упрекнул российский Генштаб и конкретно его начальника генерала армии Валерия Герасимова в сокрытии провалов Лапина.

С критикой Кадырова публично согласился номинальный владелец ЧВК Вагнера путинский олигарх Евгений Пригожин, который заявил, что высшее военное командование должно воевать «босиком с автоматами на передовой».

По данным СМИ, Лапина 30 октября отстранили от должности командующего группировкой российских войск Центр.

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