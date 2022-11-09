Бунт под Сватово: 200 мобилизованных солдат РФ сбежали с передовой 10 9.11.2022, 8:39

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Перед отправкой на позиции российским военным дали всего три раза пострелять.

Большая группа россиян, попавших под мобилизацию, устроила бунт на Луганщине. Подразделение сбежало с передовых позиций.

О случившемся сообщил влиятельный российский Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», ссылаясь на родственников солдат.

На один из самых «горячих» участков фронта под Сватово были брошены «мобики», призванные в оккупационную армию РФ в конце сентября.

Мобилизованных переместили на передовую после «ускоренной военной подготовки», в ходе которой им всего «три раза дали пострелять».

Разместили солдат у села Коломыйчиха, не обеспечив их ни едой, ни обмундированием, ни даже оружием и боеприпасами. Командный состав отсутствовал. Они почти три недели сидели голодные под плотным обстрелом ВСУ, после чего устроили бунт.

«01.11.22 в 4:00 мобилизованными принято решение эвакуироваться без командования и без боеприпасов в Сватово», - сообщил ресурс.

По его данным, «мобиков» в оккупированный город не пустили.

Командование безуспешно заставляло их вернуться на передовую, при этом отвечая, что снабжение группировки - это «не их дело».

Сейчас бунтующие солдаты РФ разместились в лесополосе у Сватово. Командование грозит им расправой.

«Приезжало командование и угрожало: если они не идут на передовую, то приезжает машина для перевозки в СИЗО, но до СИЗО с машиной что-то случится. Так и говорят», - передал ресурс слова мобилизованных.

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