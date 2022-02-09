Стало известно содержание «союзной» военной доктрины России и Беларуси 7 9.02.2022, 12:14

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Фото: Getty Images

Будет ли на территории нашей страны размещено российское ядерное оружие?

Новую редакцию военной доктрины «союзного государства» Путин и Лукашенко одобрили еще в ноябре. О том, что документ уже опубликован на сайте постоянного комитета «союзного государства», стало известно только сейчас, сообщает «Коммерсантъ».

В качестве основных мер по обеспечению «военной безопасности» участники «союзного государства» среди прочего рассматривают в мирное время следующие:

совместное использование объектов военной и транспортной инфраструктур в интересах РГВ;

проведение согласованной мобилизационной подготовки экономик;

формирование единого пограничного пространства;

подготовка органов государственного управления, местного управления и самоуправления, организаций и населения к решению задач территориальной и гражданской обороны.

В документе отдельно подчеркивается, что «ядерное оружие РФ будет оставаться важным фактором предотвращения возникновения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с применением обычных средств поражения».

В конце года Лукашенко допустил появление на территории Беларуси ядерного оружия.

Такую возможность допускает и проект новой Конституции, из которой специально убрали статус нейтралитета. В действующей Конституции сказано, что Беларусь «ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство — нейтральным». В проекте нового документа сказано лишь, что страна «исключает военную агрессию со своей территории по отношению к другим государствам».

Из новой военной доктрины «союзного государства» напрямую не следует, что российское ядерное оружие может быть размещено где-нибудь за пределами РФ. При этом Владимир Путин успокоил общественность во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Кремле по ядерному оружию в Беларуси. Что конкретно Путин пообещал — неизвестно.

С другой стороны, прямого запрета на размещение российского ядерного оружия в Беларуси в доктрине тоже нет.

К тому же, в доктрине, как говорят, открытая концовка. «Положения военной доктрины могут уточняться с изменением характера военных опасностей и военных угроз, задач в области обеспечения военной безопасности и совместной обороны, условий развития «союзного государства», а также национальных законодательств государств-участников», — написано там.

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