Под Харьковом нашли очередное свидетельство участия Лукашенко в войне против Украины 10 14.05.2022, 16:09

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Фотофакт.

Как пишет «Флагшток», этот дорожный знак недалеко от Харькова — свидетельство участия Лукашенко в вооруженной агрессии России против Украины.

Во время российского наступления от Житомира до Харькова в первые недели войны такие знаки с подсказкой были необходимы оккупантам для указания «безопасного» направления.

Теперь российских войск на север от Харькова практически не осталось, украинские вооруженные силы деблокировали город.

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