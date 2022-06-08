ВСУ показали, как шведский гранатомет АТ4 разрывает технику оккупантов на куски 8.06.2022, 17:17

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Только каска оккупанта каким-то чудом уцелела – сам россиянин просто испарился.

Украинские военные превратили очередной российский "панцирник" на груду железа несколькими выстрелами из шведского противотанкового гранатомета АТ-4.

На кадрах видно, что железяка буквально разлетелась на маленькие кусочки после встречи со шведским собратом. Только каска оккупанта каким-то чудом уцелел – сам вояка просто испарился. Такой даже на удобрения не пойдет.

"Несколько выстрелов из шведского гранатомета АТ4 и российские оккупанты расхотели куда-то идти. Скорее правильнее будет сказать, что они пошли в едином правильном направлении", – говорится в сообщении.

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