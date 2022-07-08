Заявление полка Калиновского о судьбе пропавших без вести бойцов 8.07.2022, 20:39

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В полку рассказали о вероятной гибели трех бойцов.

Полк имени Кастуся Калиновского опубликовал официальное заявление в связи с освещением в новостях судьбы бойцов полка, пропавших без вести во время боя 26.06.2022.

Бойцы, связь с которыми была потеряна после боя под Лисичанском, до сих по числятся пропавшими без вести. Но проанализировав фото и видео, которое распространили российские телеграм-каналы, трое из них, вероятно, погибли.

Речь идет о Василии Парфенкове («Сябро») и Вадиме Шатрове («Папике»).

«Также, по свидетельству наших бойцов, выживших в том бою, Василий Грудовик по прозвищу „Атом“ получил несовместимые с жизнью ранения. В условиях тяжелого боя с батальонно-тактической группой противника эвакуировать его не представлялось возможным», — говорится в сообщении.

Там отметили, что эта информация не является окончательной.

«У нас нет тел ни одного из перечисленных солдат полка Калиновского, поэтому мы не можем точно констатировать факт гибели», — отметили там.

Напомним, 5 июля стало известно, что несколько бойцов полка Калиновского попали в плен, один доброволец — командир батальона «Волат», Иван Марчук с позывным Брест, погиб. Это произошло 26 июня под Лисичанском.

Таким образом, с начала войны в Украине погибли 10 белорусских добровольцев. Ранее не стало Ильи «Литвина» Хренова, Алексея «Тура» Скобли, Дмитрия «Террора» Апанасовича, Дмитрия «Ганса» Рубашевского, Константина «Феникса» Дюбайло и Павла «Волата».

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