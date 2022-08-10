«Кремлевские соловьи» попали в глупейшее положение

«Кремлевские соловьи» попали в глупейшее положение10
- Михаил Брошин, «Салiдарнасць»
- 10.08.2022, 9:32
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Кульбиты пропаганды по поводу взрывов в Крыму.
После вторничных взрывов в Крыму отдельным удовольствием было следить за стремительно меняющейся реакцией известных «бойцов идеологического фронта».
«Красная линия, где ты?» – взвыла <Маргарита Симоньян в телеграме вскоре после того, как стало известно о ЧП на аэродроме в Новофедоровке.
Но уже минут через 20 главред Russia Today начала корректировку: «На месте считают, что не прилеты, а диверсия. А то и вообще головотяпство».
И еще через полчаса Симоньян выступила с финальной (?) версией: «А вот что случилось на самом деле. На площадке хранения сдетонировало несколько боеприпасов. Никто не пострадал. Техника тоже цела. Никаких прилетов не было… А мы выдыхаем и идем на пляж».
Еще «ярче» выступил Сергей Марков. По горячим следам он написал в своем телеграм-канале:
«ВСУ нанесли удар по Крыму ракетами. По району Саки. Первый раз по Крыму. И пока по военным объектам. Но нет сомнения, что дальше будут удары по городам и по мирному населению. Потому что киевский режим активно использует политику государственного терроризма. И этот режим должен быть уничтожен во имя гуманизма и человеческой цивилизации».
То есть пропагандист не только уверенно заявил о ракетном ударе, но и, отталкиваясь от этого, приписал украинским властям кровожадные намерения в отношении мирного населения, озвучил обвинение и вынес приговор.
Вскоре Маркову тоже пришлось «менять показания»:
«Наиболее вероятно, это не ракета, а диверсия… Какой будет ответ России?»
«Ответ России» оказался неожиданным и в духе «а это мы сами развлекаемся». Власти списали взрывы на «нарушение требований пожарной безопасности».
Но к Маркову «методичка», вероятно, поступила гораздо позже, чем к Симоньян, и он еще некоторое время продолжал развивать свою версию:
«Диверсия специально проведена в день коренных народов Крыма. Одна из целей – добиться конфликта российского государства и крымско-татарской общины.
Именно на этот аэродром в феврале 1945 года прилетели Черчиль И Рузвельт. Тогда по нему мечтал ударить Гитлер. Не удалось. Зеленскому удалось».
И лишь спустя несколько часов Марков влился в общий хор кремлевской пропаганды:
«Не было точно никакого ракетного удара. Был пожар, который начался задолго до взрывов. То есть наиболее вероятно, что это просто не соблюдение техники безопасности. Бывает».
В качестве резюме Марков дает «всем совет – надо верить российским властям». Ага, конечно. Тем самым, у которых необъяснимые пожары то на крейсере «Москва», то на аэродроме в Крыму.
А насколько сами россияне верят своему руководству и пропагандистам можно судить по их реакции на призыв Симоньян вернуться на пляж. Вместо этого многие жители Крыма и туристы предпочли в срочном порядке покинуть полуостров.
Михаил Брошин, «Салiдарнасць»