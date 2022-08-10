Удар по авиабазе: россияне рыдают и стоят в километровых пробках, пытаясь сбежать из Крыма 26 10.08.2022, 12:08

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Граждане РФ пытаются прорваться к мосту через Керченский пролив.

После взрывов на аэродроме в Новофедоровке Сакского района временно оккупированного РФ Крыма российские туристы массово бегут с полуострова, сообщает nv.ua.

Об этом свидетельствуют опубликованные в соцсетях видео многокилометровых пробок из автомобилей, пытающихся прорваться к мосту через Керченский пролив.

При этом, бегут россияне с Крыма неохотно, и даже рыдают от досады за испорченный отпуск, однако инстинкт самосохранения все же берет свое и бесконечные вереницы из автомобилей тянутся обратно в РФ.

«Вообще не хочу уезжать из Крыма, из Алушты! Как здесь классно, вообще! Я привыкла здесь. Как в своем доме жили…», — пожаловалась со слезами на глазах одна из туристок, решивших отдохнуть на украденном полуострове на фоне ежедневных убийств войсками РФ мирных украинцев.

Серия взрывов на военном аэродроме РФ в Новофедоровке произошла накануне, 9 августа.

Российская сторона заявила, что их причиной стала якобы случайная детонация хранившихся там боеприпасов.

В свою очередь большинство экспертов сходится на том, что по аэродрому был нанесен удар, однако, чем именно, пока не известно.

Украина ответственности за взрывы на себя не взяла, однако и отрицать свою причастность также не стала.

По данным Генштаба ВСУ, в результате удара были уничтожены девять российских самолетов.

Достоверной информации о количестве убитых или раненых российских военных на сегодняшний день нет.

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