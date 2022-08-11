Советник главы Офиса Зеленского о взрывах на аэродромах в Крыму и Беларуси: Рассматривайте как предупреждение сверху 11.08.2022, 12:26

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Михаил Подоляк

Карма найдет повсюду.

Эпидемию «технических аварий» на военных аэродромах в Крыму и Беларуси российским военным следует рассматривать как предупреждение сверху.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

«Забудьте об Украине, снимите форму и уходите. Ни в оккупированном Крыму, ни в оккупированной Беларуси вы не сможете чувствовать себя в безопасности. Карма найдет повсюду», - написал он.

Напомним, сегодня ночью появилась информация о взрывах и вспышках на аэродроме «Зябровка» возле Гомеля. По информации Генштаба ВСУ, аэродром перешел под полный контроль России в июле этого года.

Кроме того, 9 августа в оккупированном Крыму вблизи Новофедоровки прогремели мощные взрывы на российской авиабазе. Впоследствии в сети появились фотографии уничтоженных самолетов РФ.

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