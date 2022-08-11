После взрывов на аэродромах «Саки» и «Зябровка» Кремль меняет военный руководящий состав 6 11.08.2022, 21:05

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Около 30-40% генералов и офицеров уже отстранены от выполнения служебных обязанностей.

В России продолжаются репрессивные меры в отношении высшего и старшего офицерского состава вооруженных сил Российской Федерации из-за провалов стратегических планов на украинском направлении.

После взрывов на аэродромах «Саки» и «Зябровка» ожидаются новые кадровые решения относительно руководящего состава. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС Украины бригадный генерал Алексей Громов, передает корреспондент УНН.

«Около 30-40% генералов и офицеров, принимавших участие в планировании «специальной военной операции», отстранены от выполнения служебных обязанностей и находятся под следствием. С учетом взрывов, произошедших в последнее время на аэродромах «Саки» и «Зябровка», ожидаются новые кадровые решения относительно руководящего состава», – сказал представитель Генштаба.

По словам Громова, в россии продолжаются репрессивные меры в отношении высшего и старшего офицерского состава вооруженных сил российской федерации из-за провалов стратегических планов на украинском направлении.

По имеющимся данным, министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник генерального штаба вооруженных сил российской федерации генерал Валерий Герасимов остаются на должностях исключительно для предотвращения дискредитации высшего военно-политического руководства.

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