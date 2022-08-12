Взрывы в Беларуси: главные версии атаки на аэродром под Гомелем 7 12.08.2022, 8:23

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Часть дивизиона российских комплексов С-400 «Триумф» выведена из строя.

Около полуночи 11 августа на аэродроме «Зябровка» в Гомельской области Беларуси раздались взрывы. По данным властей Украины, там базировались российские войска вторжения, оттуда обстреливали украинскую территорию, а в последнее время РФ полностью получила базу в свое распоряжение.

«Новое время» собрало главные версии об атаке на аэродром под Гомелем.

Восемь ярких вспышек

Первым о происшествии в «Зябровке» сообщил гомельский телеграм-канал «Флагшток». «С 00:25 по 00:32 были слышны взрывы, чувствовалась [ударная] волна, пару раз через сплошную облачность [были видны] световые проблески. Направление — зябровский аэродром», — рассказал подписчик канала.

В соцсетях подсчитали, что вспышек было восемь. Очевидец снял один из взрывов.

Video of one of the flashes near Ziabrauka airfield, filmed at a distance of about 20-25 km. from the airfield.

It shows a large flash, which doesn’t look like an “engine fire.”

1/11 pic.twitter.com/EX0DJNan4i — Belarusian Hajun project (@MotolkoHelp) August 11, 2022

Напомним, в начале августа прилетело как минимум 4 военно-транспортных самолета ВКС РФ в гомельский аэропорт. «Беларускі Гаюн» зафиксировал перевозку ракет для пусковых комплексов С300/С400, а министерство обороны РБ объявило о проведении «оперативно-тактических учений» войск ВВС и ПВО с боевыми стрельбами» с 9 по 11 августа, не называя место стрельб. Также в начале августа изменилось месторасположения ракетных комплексов.

Главные версии

В последние дни российские оккупанты активно перебрасывали в Беларусь ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400, в частности их везли на аэродром в «Зябровке», информировал проект «Беларускі Гаюн».

Исходя из имеющихся к этому часу данных, «Беларускі Гаюн» выдвинул четыре наиболее реальных версии ночных взрывов.

1. Проводились ночные тренировки ВВС и ПВО со стрельбой. Учения действительно планировались белорусским минобороны, но их дата и место проведения не указывалось, кроме того, стрельбы не проводят так близко от населенных пунктов.

2. По аэродрому могли быть нанесены удары с целью уничтожения комплексов ЗРК/ЗРПК, которые там дислоцируются.

3. Отрабатывалось сбивание БПЛА при помощи ПВО (но опять же — минобороны РБ об этом молчит).

4. Помпаж авиадвигателя — официальная причина. Но в «Зябровке» нет самолетов, а вертолетный помпаж практически незаметен.

Онлайн-журнал Defence Blog со ссылкой на источник в разведке опубликовал информацию, что ночью в Зябровке взорвался российский радар управления огнем 92Н6. Подобные РЛС действительно фиксировались на аэродроме ранее.

Мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» сообщает, что в результате взрывов был уничтожен танк Т-72 и около 10 снарядов. Также взрывы могли уничтожить российский радиолокатор подсветки и наведения (РПН) 92Н6Е, который помогает зенитно-ракетным комплексам обнаруживать цели и уничтожать их.

Если информация достоверна, то как минимум часть из дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», которые находятся на аэродроме, теперь являются недееспособными, говорится в сообщении мониторинговой группы.

Также есть информация о пострадавших, но все это требует официального подтверждения.

Доля шутки

Украинские комментаторы ограничиваются саркастичными репликами относительно происшествия в Беларуси. Так, советник министра обороны Украины Алексей Копытько призвал верить, что взрывы были плановыми. «На аэродроме «Зябровка» в районе Гомеля проходят ранее неоднократно анонсированные пюрером учения ПВО и ВВС. Любые хлопки и т. п. — исключительно в рамках этих учений», — написал он.

Константин Машовец из группы Информационное сопротивление иронизирует над заявлениями минобороны РБ о «контрольном пробеге» и отсутствии повреждений. По его словам, «непострадавшие останки ЗРК Панцирь-1С и пары ЗРК С-300 растаскивали всю ночь».

Спикер Командования Воздушных сил ЗСУ Юрий Игнат в эфире телеканала «Белсат» напомнил о белорусском партизанском движении. «Мы знаем, что они чрезвычайно добрые, умные и сообразительные люди, которые уже чрезвычайно хорошо помогают нашему государству, Вооруженным Силам Украины. И мы лишь благодарим братский белорусский народ, который поможет Украине победить оккупантов и выгнать их с нашей земли. И с вашей тоже», — отметил спикер. Тем не менее, добавил он, относительно ситуации в «Зябровке» следует доверять официальной информации Министерства обороны Украины, как и в случае с уничтожением российских самолетов в крымской Новофедоровке.

«Эпидемию технических аварий на военных аэродромах в Крыму и Беларуси российским военным следует рассматривать как предупреждение сверху: забудьте об Украине, снимите форму и уходите», — написал в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Россия с первых часов войны обстреливает объекты в Украине с белорусской территории, до сих пор не было известно об ответных ударах ВСУ по Беларуси.

Епідемію технічних аварій на військових аеродромах у Криму та Білорусі ru-військовим варто розглядати як застереження згори: забудьте про Україну, зніміть форму та йдіть. Ані в окупованому Криму, ані в окупованій Білорусі ви не зможете почуватися в безпеці. Карма знайде всюди. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 11, 2022

Вторая жизнь аэродрома

В Беларуси три действующие авиабазы (Лида, Мачулищи, Барановичи) и три резервные (Боровцы, Лунинец, Бобруйск). «Зябровки» (она находится в 20 км от областного центра Гомеля и примерно на таком же расстоянии от украинской границы) в этом списке нет.

В советские годы там базировался 290-й гвардейский разведывательный авиаполк дальнего действия, использовавший сверхзвуковые самолеты-разведчики Ту-22Р. В 1994 году подразделение было расформировано, самолеты отправили в Россию на утилизацию. Однако бетонная взлетная полоса осталась.

Вновь о «Зябровке» вспомнили минувшей зимой. На снимках Maxar от 10 февраля 2022 года видно, что на заброшенном аэродроме находятся военные вертолеты, транспортные средства, развернут полевой госпиталь.

В мае Генштаб ВСУ утверждал, что российские оккупанты начали инженерные работы на аэродроме «Зябровка», который готовят к использованию в качестве военной базы.

7 июля замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов заявил, что белорусский диктатор Александр Лукашенко передал «Зябровку» под полный контроль российских войск. Туда был переброшен ракетный дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М и дивизион С-400 Триумф ВС РФ.

Военный аналитик Конрад Музыка опубликовал в Twitter спутниковые снимки, сделанные компанией Rochan Consulting. На фото можно увидеть дивизион из 10 единиц зенитно-ракетных комплексов С-400 Триумф, две единицы зенитного комплекса Панцирь-С1 на насыпях грунта, радары и радиолокаторы подсветки и наведения. Рядом с ним под маскировочной сеткой расположен аппаратный контейнер для операторов.

Кроме того, на аэродроме появились БМП и замаскированные танки.

Yesterday the Ukrainian MoD (Oleksiy Gromov) informed that Belarus had handed over the Prybytki Air Base to Russia. Moscow has maintained an S-400 battalion with some probable Pantsirs and Iskander at the base since March-April. pic.twitter.com/xC11Pxjerj — Konrad Muzyka - Rochan Consulting (@konrad_muzyka) July 8, 2022

28 июля «Беларускі Гаюн» сообщил, что из «Зябровки» по Киевской и Черниговской областям было запущено не менее 25 ракет. «Если предположить, что все запуски были из ОТРК Искандер, то на аэродроме должно находиться не менее шести таких комплексов», — предположили аналитики.

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