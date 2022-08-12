NYT: У российских военных в Украине ошеломляющий уровень потерь
- 12.08.2022, 11:59
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Ежедневно 500 оккупантов гибнут или получают ранения.
По данным американских чиновников и экспертов, «ошеломляющий уровень потерь» РФ в Украине означает, что кремлевский диктатор Владимир Путин не достигнет одной из своих ключевых военных целей: захватить в этом году весь Донбасс, пишет New York Times.
Согласно последним оценкам американской разведки и военных, каждый день 500 российских военнослужащих погибают или получают ранения в Украине.
Отмечается, что военные действия России замедлились до изматывающей утомительной работы.
Медленному темпу России на востоке еще больше помешало прибытие американских реактивных систем залпового огня, которые позволили украинским войскам отвоевать часть территории и затруднили доступ РФ в другие районы.
Два американских чиновника оценили потери РФ в Украине в 20 тысяч убитых, из которых 5000 — наемники ЧВК Вагнера. Их их оценки потерь основаны на спутниковых снимках, перехватах, сообщениях социальных сетях и в местных СМИ.
Чиновники Пентагона говорят, что российским подразделениям становится все труднее наступать, когда они несут высокие потери.
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 43 200 своих военных.