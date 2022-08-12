В Мелитополе партизаны подорвали главу избирательного штаба «Единой России» 9 12.08.2022, 12:50

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Олег Шостак

Коллаборант теперь не может сидеть на стуле в прямом смысле слова.

Во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье после взрыва 12 августа в больницу доставили известного коллаборанта. Это один из руководителей избирательного штаба «Единой России» и глава пропагандистского отдела работы со СМИ Олег Шостак.

Об этом сообщает украинское информагентство «РИА-Мелитополь». В то же время имя пособника оккупантов назвал мэр города Иван Федоров.

Напомним, что ЧП в захваченном российскими войсками Мелитополе произошло примерно в 08:20 пятницы. В частности, взрыв прогремел во дворе на улице Гоголя, 132 недалеко от спортивного клуба «Атлетический цех». Владельцем последнего называют предателя Дмитрия Хасая, ушедшего работать в фейковый МГУ.

По предварительным данным, там сработало самодельное взрывное устройство, пострадал коллаборант. На место взрыва прибыла скорая помощь.

Утром 12 августа в Мелитополе прогремел мощный взрыв, оккупанты засуетились.

Издание добавило, что в микрорайон медгородка «тут же примчались российские офицеры и стали поучать предателя-руководителя Николая Андроса». После в реанимацию завезли пострадавшего коллаборанта.

«Имя уточним позже. Партизаны в очередной раз напоминают коллаборантам о том, что достанут каждого. А особенно тех, кто готовит псевдореферендум в Мелитополе», – подчеркнули авторы поста, позже опубликовав снимок пострадавшего пособника оккупантов.

Мэр Иван Федоров подтвердил, что «взрывное предупреждение от мелитопольского подполья» – охота на готовящихся к псевдореферендуму коллаборантов – начата.

«У коллаборантов подгорает «заднее место». В прямом смысле. «По заслугам» получил один из руководителей избирательного штаба «Единой России» – руководитель пропагандистского отдела работы со СМИ Олег Шостак. Близкий приспешник Евгения Балицкого, который долгое время был марионеткой его частного местного телеканала «МТВ-Плюс», – написал чиновник в Telegram.

Он отметил, что предатель систематически транслировал в эфире карту Украины без Крыма и сюжеты о якобы горячей любви мелитопольцев к РФ.

«Итог: теперь Шостак точно не сможет сидеть на стуле ровно – его часть тела для сидения буквально взорвана», – подчеркнул Федоров.

Издание «РИА-Мелитополь» добавило, что ныне Олег Шостак стал «важной персоной» – возглавляет департамент по связям с общественностью в «военно-гражданской администрации» Запорожской области, отвечает за пропаганду псевдореферендума. Передвигался предатель по городу только в сопровождении конвоя – «возили его утром ежедневно на планерки из бизнес-центра гауляйтера Балицкого в ВГА».

«Проживал в микрорайоне. Там его и взяли за задницу партизаны», – говорится в материале.

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