Залужный готовит «котлы» для армии РФ Юлия Латынина, «Новая газета. Европа»

12.08.2022, 13:33

1,928

Фото: Униан

Стратегическая инициатива перешла от России к ВСУ.

Российская армия, направленная под Херсон, рассечена на три части, — констатирует полковник запаса и бывший сотрудник Генштаба ВСУ, военный эксперт Олег Жданов.

ВСУ окончательно уничтожило Антоновский мост не тогда, когда все батальонно-тактические группы армии РФ (БТГ) переправились на правый берег, а тогда, когда переправилась только половина, а наилучшие, свежие, боеспособные БТГ — 10-15 БТГ — еще находились под Мелитополем.

Кроме этого, справа в Днепр впадает речка Ингулец, через которую проходит Дарьевский мост, соединявший группировку собственно под Херсоном с группировкой под Новой Каховкой. ВСУ уничтожили и этот мост.

После этого ВСУ уничтожили российское ПВО на левом берегу Днепра: 4 системы С-300, если верить украинским СМИ, «Панцирь» и еще по мелочи. ПВО должно было прикрывать российские самолеты и обеспечивать при наступлении господство в воздухе. Это разгром, сравнимый с тем, который в 1982 году в Ливане нанесла советскому ПВО израильская авиация в ходе операции «Арцав».

Для РФ должно быть чрезвычайно обидно то, что разгром был учинен чрезвычайно старыми, по сути, уже списанными США ракетами HARM, — «бабушками», — как замечает полковник запаса, военный летчик Роман Свитан. Бабушки-то они бабушки, да созданы они были как раз для борьбы с «дедушками», — комплексами С-300, и, как выяснилось, с задачей своей справляются превосходно.

У США при этом есть много чего моложе бабушек, а вот у России ничего моложе дедушек нет, — хваленый «С-400», по словам китайцев, «это хорошо покрашенный «С-300».

Примечательно, что американские истребители еще не прибыли в Украину. «Хармы» были установлены на старые украинские МиГи: ракета отдельно, блок управления — отдельно.

А потом во вторник в Крыму прогремели взрывы в Новофедоровке. Сейчас еще трудно сказать, что это было.

Возможно, это был ATACMS, реактивный снаряд для HIMARS, который позволяет бить на 300 км. «Это вполне вероятно, — считает Роман Свитан. — США, как правило, сначала поставляют вооружение, а потом сообщают о поставках публично». Так, HIMARS оказался в Украине по крайней мере за неделю до публичного о том объявления, а о поставках ATACMS, как о решенном деле, уже говорят.

Американская тактическая ракетная система ATACMS. Фото: South Korean Defense Ministry / Getty Images

Другой вариант — это украинская ракета «Нептун» (вообще-то предназначенная для моря) или «Гром/Сапсан», которую КБ «Южное» разрабатывало для Саудовской Аравии, а после начала войны оставило себе.

Если это и в самом деле ATACMS, то это очень плохие новости для войск РФ. Обычные GMLRS для HIMARS, которые бьют на 80 км, уже полностью дезорганизовали привычную систему снабжения российских войск и, по сути, сорвали наступление на Донбассе. Если склады, которые сейчас зачищены на расстоянии до 70 км от фронта, зачистят на расстоянии до 300 км, то нынешняя логистическая проблема покажется раем.

Если это «Гром/Сапсан», то дела РФ несколько лучше, потому что их не может быть много: максимум две установки и несколько ракет. Если это «Гром/Сапсан», возникает вопрос, почему не били по Новофедоровке раньше. Ответ, возможно, заключается в том небольшом взрыве, который виден на видео в Новофедоровке перед двумя главными прилетами.

Роман Свитан считает, что этот взрыв — это все тот же HARM, прилетевший с максимального для него расстояния 150 км, и уничтоживший ПВО аэродрома. Сначала выбили ПВО, а потом нанесли главный удар.

Так или иначе, даже если это были окурки (версия, согласно которой склады боеприпасов детонировали из-за несоблюдения правил пожарной безопасности), как настаивает российская пропаганда, то в распоряжении ВСУ оказались окурки, летающие на 300 км.

Таким образом, можно констатировать, что очередной военный план Путина — наступление под Херсоном — еще не начавшись, оборачивается катастрофой, причем размеры этой катастрофы трудно оценить.

План Путина №1 заключался в том, чтобы взять Киев с парадными формами и автозаками в 48 часов. Не получилось.

Потом был план №2 — пробить южный коридор до Приднестровья, отрезав Украину от моря. Не получилось.

Потом был план №3 — взять Донбасс. На этом этапе российские войска перегруппировались и стали наступать привычным советским способом, — с помощью огневого вала и пушечного мяса, засевая землю впереди себя, как Ясон, зубами дракона.

Главной целью наступления были Славянск и Краматорск, потому что именно там находится уникальная система водоснабжения Донбасса, без которой регион превращается в безводную степь.

На первых этапах этому наступлению и войне на истощение сопутствовал успех, — пока не подвезли западную артиллерию 155-го калибра, а потом и «Хаймарсы». «Хаймарсы» вынесли склады российской армии, и огненный вал сильно ослаб.

Российская армия продолжала наступать, пробуя новую логистику и новые тактики.

Так, Углегорскую ТЭС удалось захватить с помощью «вагнеровцев», которые просачивались малыми группами по лесопосадкам, а «огненный вал» создавали 82-мм минометами, которые волокли с собой. Артиллерией такие группы не накроешь. Но для наступления по всему фронту таких хорошо подготовленных групп оказалось слишком мало, да и их вынесли ВСУ с помощью 120-мм минометов.

Пески и Марьинку (пригороды Донецка, где в течение восьми лет проходит мощнейшая линия украинской обороны), вынесли российской артиллерией, расположенной среди донецких девятиэтажек. Украинцы отошли, подождали, пока в Пески зайдет 100-я бригада ДНР, и вынесли, в свою очередь, ее, а потом продолжили выносить уже и артиллерию в девятиэтажках. В Песках потери украинцев огромные. Марьинку туда-сюда брали раз девять, если не больше.

Бахмут стали сметать с лица земли «Смерчами», которые бьют на 70 км: надежда была на то, что HIMARS их едва-едва достанет, а украинцы боятся подвозить HIMARS к линии фронта. HIMARS-таки подвезли к линии фронта, и они вынесли «Смерчи».

Американская реактивная система залпового огня HIMARS на вооружении армии Украины. Фото: Anastasia Vlasova for The Washington Post / Getty Images

Помните видео, на котором сразу несколько установок HIMARS стреляют днем? Вот это оно и было. HIMARS обычно стреляет ночью, а тут они стреляли днем, потому что «Смерчи» вышли на позиции днем. «Это была настоящая артиллерийская дуэль», — говорит Олег Жданов.

После этого вместо «Смерчей» российские войска стали сметать Бахмут с лица земли обычными «Градами». «Грады» бьют на куда меньшее расстояние — около 20 км, — но фантастически, по сравнению со «Смерчами», маневренны. Колесный «Град», смонтированный на шасси самого обычного «Урала», подъезжает, разгружает пакет за 40 секунд, и немедленно меняет позицию. Никакой контрбатарейный огонь его не достанет.

Вы спросите, откуда снаряды, если HIMARS вынесли склады?

Для наступления на Пески, как говорит Роман Свитан, российские войска возят снаряды аж из-под Дебальцево и Мариуполя, причем используют зерновозы для перевозки и элеваторы для разгрузки. (Так что если это ATACMS, то ждите новостей, что «украинская военщина» поразила в Мариуполе мирный элеватор, который пять часов после взрыва детонировал).

Для наступления на Бахмут снаряды возят теми же зерновозами из-под Каланчака (дальше мост у Купянска взорван HIMARS) через Рубежное.

Кроме HIMARS, учинивших резню в российских складах, надо еще отметить переворот, произошедший на поле боя после появления натовских самоходок («панцергаубиц» и «цезарей), соединенных с контрбатарейными радарами. Контрбатарейный радар мгновенно по траектории снаряда вычисляет, откуда ведется огонь, и компьютерная программа, соединяющая радары и самоходки в одну сеть, тут же высчитывает, какой из ближайших машин куда стрелять.

Контрбатарейная борьба не так зрелищна, как взрывающиеся ночью склады, и реже попадает на видео, но не менее эффективна. Если HIMARS вынесли склады со снарядами, то контрбатарейка вынесла сами стволы. «155-ая арта вынесла 152-ую», — констатирует Роман Свитан.

То, что раньше Украина делала с помощью гражданских беспилотников и слепленной на коленке программы «Кропива», натовская арта делает в штатном режиме.

Так или иначе, с появлением HIMARS и самоходок российское наступление в Донбассе превратилось в серию локальных, кровавых, но в общем-то стратегически тупиковых стычек. Под Изюмом украинские войска даже перешли в контрнаступление, хотя само по себе оно не стоит на повестке дня: «врага гораздо удобней перемалывать в обороне», — как замечает Алексей Арестович.

Тем безумней на этом фоне представляется план №4, — любой ценой сорвать освобождение Херсона. Английская разведка несколько месяцев назад писала, что российскими войсками командует лично Путин, и в данном случае план может носить отпечаток его военного гения, ибо обусловлен явно не военными, а политическими причинами.

Судя по всему, никто в Генштабе не осмелился объяснить Путину, что идея перебросить часть войск на другой берег Днепра, соединенный с основным фронтом лишь тонкой ниточкой трех мостов, когда у ВСУ есть «Хаймарсы» и «Экскалибуры» и плацдармы, с которой до всех этих мостов можно достать 155-мм артиллерией, — это плохая идея.

Но насколько идея плоха — стало ясно после того, как «Хармы» и летающие на 300 км окурки вынесли российское ПВО и российскую авиацию, обеспечивая Украине во время будущей битвы за Херсон господство в воздухе.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Yuliia Ovsiannikova / Ukrinform/ Future Publishing / Getty Images

У России по-прежнему остаются огромные запасы пушечного мяса и снарядов, время от времени России будет удаваться наносить удачные точечные удары, (как в Виннице, где «Кинжал» вынес на аэродроме массу техники), и повар Залужный (главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный — прим. ред.), приготовивший для российских войск на правом берегу Днепра целых два котла, явно предпочитает, чтобы российские войска тратили себя в наступлении сами.

Мы также можем ожидать в ближайшее время какой-нибудь экстраординарной российской «ответки» за Новофедоровку, — в конце концов, летал же две недели российский «Авакс» над Белоруссией во время ракетных ударов, и что-то он за это время разведал? (Кстати, после удара точным «Кинжалом» по аэродрому в Виннице стало ясно, что такое был удар по Дому Офицеров. «Калибрами» нанесли удар по Дому Офицеров, при этом включалась украинская ПВО, А-50, летающий в Белоруссии, ее срисовал, а после этого последовал действительно точечный удар по технике, которую это ПВО прикрывало. То есть, возможно, удар, в ходе которого погибли трое детей, это был так, приманка — чтобы выманить ПВО).

Но после того, как это наступление захлебнется, даже самые непонятливые в Кремле и на Лубянке смогут прочесть известную нецензурную надпись на стене.

Боюсь, что в этих условиях Путину останется только план №5, а именно — ядерный терроризм.

Юлия Латынина, «Новая газета. Европа»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».