За что уволили командующего Черноморским флотом РФ 3 Юрий Бутусов

12.08.2022, 13:59

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Юрий Бутусов

Лучшее доказательство катастрофы вооруженных сил России.

По данным российских источников Черноморского флота уволен командующий ЧФ РФ адмирал Игорь Осипов.

Это лучшая демонстрация катастрофических для России последствий взрывов на авиабазе Новофедоровка в Крыму. На авиабазе базируется главная ударная сила Черноморского флота — 43-й морской штурмовой авиаполк. 9 августа в результате одновременных взрывов двух складов хранения боеприпасов по данным космических снимков уничтожено по минимальным оценкам 8 российских боевых самолетов, по данным Генштаба ВСУ — 9 самолетов.

Фактически 43-й полк разгромлен. Уничтожена примерно половина боеспособных самолетов, и большая часть также очень дорогого боекомплекта, нанесен тяжелый урон инфраструктуре авиабазы.

Однако Минобороны РФ никаких потерь не признало вообще, а данные космических снимков российские власти попросту не комментируют и делают вид, что ничего не произошло, хотя весь мир говорит об успешной и результативной атаке украинцев на российскую авиабазу. Российская пропаганда молчит и пытается отвлечь внимание какими-то другими информационными поводами, Кремль демонстрирует абсолютную беспомощность и проигрыш информационной войны. Молчит и Путин, и его спикер Сергей Песков, ибо как объяснить, каким образом вписывается в заявления руководителя РФ, что «спецоперация идёт по заранее утверждённому плану»? Оказывается, Россия не способна надежно оборонять Крым.

Интересно, что даже после уничтожения флагманского крейсера Москва, на котором держал свое знамя адмирал Осипов, его не сняли с должности. Но после взрывов, в результате которых, по заявлению МО РФ, якобы не было никаких потерь, адмирал потерял должность.

Это свидетельствует, что российская авиация потерпела неслыханное в своей истории после Второй мировой войны поражение.

Судя по характеру взрывов, авиабаза, скорее всего, была подорвана в результате удачной диверсии украинцев. Нет никаких других попаданий, взорвались почти одновременно два отдаленных склада.

Новым командующим ЧФ, по данным российских медиа, назначен вице-адмирал Виктор Соколов. Посмотрим, сколько продержится под ударами украинцев в своей должности новый российский начальник.

9 августа еще одна историческая победа Украины над российскими оккупантами, и демонстрация всему миру, что Украина побеждает в войне с Россией, и разгром армии Путина — это абсолютно реальный сценарий, украинцам стоит помогать.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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