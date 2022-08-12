День позора армии РФ Александр Коваленко

12.08.2022, 15:13

Александр Коваленко

С праздником!

В России всегда фиксировались на каких-то датах, привязывались к неким абстрактным причинам для празднования и занимались антропоморфным фетишизмом, который должен был спасать россиян от унылого существования и поднимать их ура-патриотические настроения.

Вот только, чем больше этих дат для гордости, тем больше причин для позора.

И сегодняшний день в России по-настоящему особенно позорный.

Так, сегодня, 12 августа, в России празднуют день военно-воздушных сил, причем юбилейный – 110-й. Разумеется, сопровождаться он будет помпезными мероприятиями, награждениями, присвоением внеочередных званий и чередой глупейшей пропаганды на телеканалах о не имеющей аналогов в мире авиации РФ.

Но, на самом деле – это день тотального позора.

Дело в том, что российская авиация, до 24 февраля 2022 года считавшаяся одной из самых грозных сил в мире, за неполные 6 месяцев войны в Украине была полностью опозорена и нивелирована.

Согласно данным Генштаба ВСУ за время вторжения России в Украину было уничтожено 232 российских самолета и 193 вертолета, что является самыми большими потерями российской армии в авиации за все время ее существования.

Российская авиация, имея над ВС ВСУ тотальное численное, техническое, а так же превосходство по оказанию поддержки с земли, не только не смогла завоевать господство в воздушном пространстве Украины, но, и вынуждена сейчас позорно действовать из воздушного пространства России, либо на оккупированных территориях, где отсутствует украинское ПВО.

За время вторжения в Украину российских оккупантов было уничтожено 24 самых современных серийных российских истребителя, которые, конечно же, не имеют аналогов в мире – Су-35. Истребители, которые российская пропаганда рекламировала не меньше, а то и больше чем истребитель не пятого поколения Су-57.

И вишенкой на праздничном торте российским летчикам стало уничтожение аэродрома во временно оккупированных Саках. Минимум 9 самолетов за один день. Это рекордные единовременные потери российской авиации со времен Второй мировой войны.

Интересно, сегодня, кто-то в России вспомнит об этих достижениях своей авиации за неполные 6 месяцев войны в Украине? Сомневаюсь.

Что интересно, сегодня, 12 августа, никто не вспомнит и о том, что уже исполняется 22 года со дня катастрофы на АПЛ «Курск». Эту трагическую для российского подводного флота дату десятилетиями перекрывали в информационном потоке именно днем ВВС. Теперь эти две даты одинаково для россии позорные и трагические.

Причем, трагедия с АПЛ «Курск» продолжилась именно позором.

Дело в том, что ВМФ РФ до сих пор не обладает достаточными средствами для оказания помощи в случае ЧП на подводных лодках, находящихся на глубине.

Дело в том, что после трагедии с АПЛ «Курск» российские власти вынуждены были признать, что у «великой морской сверхдержавы» нет средств для проведения спасательных операций, аналогичных той, которая должна была быть проведенной 12 августа 2000 года. Именно осознание своей беспомощности в такой ситуации привело к тому, что в течение 5 лет был разработан и заложен проект спасательного судна. Им стало судно проекта 21300 «Игорь Белоусов», заложенное на «Адмиралтейских верфях» в 2005 году, с большой задержкой, но спущенное на воду в 2012 году и с не меньшей задержкой, но веденное в состав флота РФ в декабре 2015 года.

И, казалось бы, в скором времени флот спасательных суден проекта 21300 будет достаточным, чтобы во всех флотах присутствовали необходимые спасательные средства. А их, по самым скромным подсчетам, нужно российскому флоту не менее 6 единиц.

Но, за окном 2022-й год и на 22-ю годовщину трагедии в Баренцевом море в состав российского флота не вошло ни одно новое спасательное судно проекта 21300, кроме упомянутого выше «Игоря Белоусова».

Дело в том, что когда Россия закладывала судно «Игорь Белоусов», то на нем было установлено современное оборудование иностранного производства. Например, глубоководный водолазный комплекс ГВК-450 был изготовлен и поставлен россиянам из Великобритании фирмой Divex. Фактически, на «Игоре Белоусове» от 60% до 80% узлов, агрегатов и прочей техники – иностранного производства.

Как известно, в 2014 году Россия вторглась в Украину и оккупировала полуостров Крым, а также часть Луганской и Донецкой областей, за что против нее были введены санкции, в том числе и на поставку высокотехнологического оборудования. В результате, практически полностью состоящее из иностранных комплектующих судно, Россия сейчас не может построить и оборудовать.

После ужесточения санкций за полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, эта перспектива и вовсе стала призрачной.

Упомянутый выше глубоководный водолазный комплекс ГВК-450 в россии до сих пор не могут скопировать. Так называемый импортозамещенный ГВК-300, по состоянию на сентябрь 2020 года, не находился не то, чтобы на испытаниях, даже в стадии опытно-конструкторской работы!

Фактически, после введения в строй в 2015 году «Игоря Белоусова» было очевидно, что введенные санкции помешают дальнейшему строительству спасательных суден проекта 21300. В целом, опытно-конструкторские работы должны были в идеальных условиях занять от 2 до 3 лет. Но, опять же, даже 6 лет спустя они вообще не начаты, что говорит о технической и технологической невозможности повторить шотландский ГВК-450.

По состоянию на сегодняшний день, в составе российского флота находятся следующие спасательные судна, способные оказывать помощь потерпевшим бедствие подводным лодка:

— Спасательное судно «Коммуна», которое было введено в эксплуатацию в 1915 году (!!!);— СС проекта 527.5 «Эпрон», введенное в строй в 1959 году;— СС проекта 05360 «Михаил Рудницкий» и «Георгий Козьмин», введены в строй были в 1978 и 1979 г.г;— СС проекта 0536.1 «Георгий Титов» и «Саяны», введены в строй в 1982 и 1983 г.г;— СС проекта 537 «Алагез», введенный в строй в 1987 году;— СС проекта 21300 «Игорь Белоусов», введено в строй в 2015 году.

Данной группы спасательных суден в настоящее время не только недостаточно для обеспечения полноценных спасательных операций, но и более того, многие из них неспособны выполнять свои функции и даже находятся в пригодном к эксплуатации состоянии, например, как СС проекта 537 «Алагез».

В России традиционно замалчивают проблемы. Замалчивали трагедию с АПЛ «Курск», замалчивают и потери своей авиации в Украине. Замалчивают, что российское производство настолько технически отсталое, что не способно строить спасательное оборудование и современную авиацию. А с недавних пор замалчивают то, что вообще не смогут ничего строить в принципе…

Проклятая дата 12 августа какая-то для российской армии выходит.

С праздником!

Александр Коваленко, «Обозреватель»

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