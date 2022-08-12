Вечерняя сводка Генштаба ВСУ 12.08.2022, 19:00

Подавлен штурм оккупантов в районе Песков и Марьинки.

Оперативная информация генерального Штаба Вооруженных Сил Украины о российском вторжении по состоянию на 18.00 12.08.2022.

«Идут 170 сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. По имеющейся информации, 11 августа текущего года была проведена проверка готовности системы боевого управления и оповещения вооруженных сил Беларуси к применению.

На Северском направлении противник продолжает удерживать подразделения в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью сковывания действий подразделений Сил обороны. Враг обстрелял из артиллерии районы Александровки Черниговской области и Юрьева, Белополья, Атинского и Ястребиного в Сумской области. Продолжается ротация подразделений вооруженных сил Российской Федерации, выполняющих задачи в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

На Харьковском направлении враг совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Одноробовка, Прудянка, Слатино, Дементиевка, Новое, Питомник, Русская Лозовая, Русские и Черкасские Тишки, Циркуны, Черняки, Петровка, Шестаков Мосьпаново, Кутузовка, Лесное, Ивановка, Гусаровка, Лебяже, Коробочкино, Слобожанское и Чеполь. Противник задействовал штурмовую и армейскую авиацию для ударов вблизи Верхнего Салтова, Ртищевки, Украинки и Байрака.

На Славянском направлении оккупанты оказывали огневое влияние на позиции Сил обороны возле Большой Камышевахи, Дмитровки, Дибровного, Вернополья, Родного, Протопоповки, Мазановки, Богородичного, Норцовки, Краснополья и Долины. Нанесли авиационные удары неподалеку от Залимана. Враг пытался вести наступательные бои в направлениях Пасека – Богородичное и Тихое – Долина. Получил отпор и бежал.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Северска, Звоновки, Верхнекаменского, Григорьевки и Райгородка. Потерпела неудачу попытка противника провести разведку боем в направлении Белогоровка – Григоровка.

На Бахмутском направлении оккупанты задействовали танки и разнокалиберную артиллерию для огневого воздействия в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Ивано-Дарьевка, Выемка, Спорное, Яковлевка, Кодема, Вершина, Зайцево и Васюковка. Авиаудары зафиксированы возле Выемки, Ивано-Дарьевки, Спорного, Яковлевки, Соледара и Бахмутского. Захватчики пытались вести разведку возле Спорного. Украинские воины нанесли огневое поражение и обезвредили врага.

Наступательными и штурмовыми действиями российские оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону украинских подразделений и продвинуться в направлениях населенных пунктов Спорное, Ивано-Дарьевка, Выемка, Яковлевка, Кодема, Вершина и Зайцево. Понесли потери и хаотично отошли. В отдельных районах продолжаются боевые действия. В направлении Покровское – Бахмут враг имел частичный успех, пытается закрепиться.

На Авдеевском направлении продолжались артиллерийские обстрелы вблизи Марьинки, Водяного, Нетайлового, Авдеевки, Песков, Красногоровки и Новобахмутовки. Противник нанес авиаудары неподалеку от Красногоровки, Марьинки, Водяного и Авдеевки. Все вражеские попытки штурма в районах Спартака, Песков и Марьинки украинские защитники подавили и откинули оккупантов на прежние позиции.

На Новопавловском и Запорожском направлениях огненное влияние противника фиксировалось вблизи Новомихайловки, Шевченко, Новояковловки, Великой Новоселки, Владимировки, Угледара, Новополя, Преображенки, Времьевки, Новоселки, Зеленого Поля, Новоданиловки, Каменского, Новоандреевки, Гуляйполя. Авиация врага действовала возле Угледара и Новомихайловки. Оккупанты наступали в направлении Егоровка - Павловка. Враг остановлен и отброшен назад.

На Южнобужском направлении захватчики совершали обстрелы позиций украинских войск из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Нанесли авиационные удары в районах Осокоровки, Андреевки, Благодатного, Новогригорьевки, Лозового, Мирного, Брускинского и Великого Артакового. Противник пытается восстановить боеспособность подразделений, понесших потери во время боевых действий на указанном направлении.

В акваториях Черного и Азовского морей в готовности к применению находятся два носителя крылатых ракет морского базирования.

Возрастают потери русских оккупационных войск в живой силе. В этой связи командование захватчиков расширяет практику переноса сроков ротаций передовых подразделений на неопределенные сроки без их доукомплектования личным составом. Все это оказывает существенное влияние на морально-психологическое состояние российских военнослужащих и так называемых добровольцев и ухудшает их мотивацию к участию в боевых действиях.

Верим в Вооруженные Силы! Вместе победим! Слава Украине!», — говорится в информации Генштаба ВСУ.

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