ВСУ разбили четвертый мост в Херсонской области 2 12.08.2022, 21:37

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Россияне использовали его для переброски техники.

Вооруженные силы Украины сегодня попали в четвертый и последний мост в Херсонской области, который противник использовал для переброски техники на правобережную часть.

Об этом сообщает в Facebook депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

«Сегодня ВСУ попали в последний четвертый мост, соединявший Правый и Левый берег. То есть у россиян больше нет никакой возможности полноценно перебрасывать свою технику», — отметил он.

По его словам, оккупанты будут пытаться ремонтировать мосты и искать альтернативу в переправах, но это займет много времени. Кроме того, противник боится и готовится к контрнаступлению украинских войск - в Херсоне наставили деревянных противотанковых «ежей».

«Усилили давление на горожан — ночью проводили обыски и задерживали людей. Из-за обстрелов населенных пунктов есть погибшие и раненые среди гражданского населения. В области продолжаются пожары», — добавил Хлань.

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