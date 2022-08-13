Россию ждет экономический армагеддон 3 Игорь Эйдман

13.08.2022, 11:55

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Игорь Эйдман

Скоро вступает в действие нефтяное эмбарго Евросоюза.

Российский бюджет пошел вслед за военным кораблем. В июле по официальным данным его дефицит составил рекордные 893 млрд рублей. Если так пойдет дальше, на покрытие дефицита не хватит никаких резервов. Останется бесконтрольно печатать деньги, то есть разгонять инфляцию и приближать коллапс экономики.

К тому же скоро вступит в действие нефтяное эмбарго Евросоюза, цены на нефть снижаются, а поставки газа сокращает сама Россия в процессе газового шантажа.

Европа на газовый шантаж не поддастся. Просто газовая «ломка» у нее пройдет болезненней, чем предполагалось.

Единственное, чего может добиться этим Россия - это спровоцировать рецессию в Европе, которая приведет к резкому падению цен на нефть, то есть по самой России и ударит.

Кремль надеется после европейского бойкота продавать нефть с дисконтом в Азию. Но в случае дальнейшего падения цены никакой дисконт на дорогую по себестоимости добычи российскую нефть будет невозможен. Экспорт подешевевщей российской нефти, да еще с дисконтом станет не рентабельным. Ему просто придет конец, а вместе с ним и основным доходам бюджета, который и так трещит по всем швам.

Экономический армагеддон в будущем году в России становится неизбежным.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

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