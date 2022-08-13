Россию ждет экономический армагеддон

Россию ждет экономический армагеддон3
- Игорь Эйдман
- 13.08.2022, 11:55
- 3,546
Скоро вступает в действие нефтяное эмбарго Евросоюза.
Российский бюджет пошел вслед за военным кораблем. В июле по официальным данным его дефицит составил рекордные 893 млрд рублей. Если так пойдет дальше, на покрытие дефицита не хватит никаких резервов. Останется бесконтрольно печатать деньги, то есть разгонять инфляцию и приближать коллапс экономики.
К тому же скоро вступит в действие нефтяное эмбарго Евросоюза, цены на нефть снижаются, а поставки газа сокращает сама Россия в процессе газового шантажа.
Европа на газовый шантаж не поддастся. Просто газовая «ломка» у нее пройдет болезненней, чем предполагалось.
Единственное, чего может добиться этим Россия - это спровоцировать рецессию в Европе, которая приведет к резкому падению цен на нефть, то есть по самой России и ударит.
Кремль надеется после европейского бойкота продавать нефть с дисконтом в Азию. Но в случае дальнейшего падения цены никакой дисконт на дорогую по себестоимости добычи российскую нефть будет невозможен. Экспорт подешевевщей российской нефти, да еще с дисконтом станет не рентабельным. Ему просто придет конец, а вместе с ним и основным доходам бюджета, который и так трещит по всем швам.
Экономический армагеддон в будущем году в России становится неизбежным.
Игорь Эйдман, «Фейсбук»