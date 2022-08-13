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Опубликована карта массированных ударов ВСУ по россиянам на юге

  • 13.08.2022, 19:57
Опубликована карта массированных ударов ВСУ по россиянам на юге

Прилеты снарядов были зафиксированы даже на расстоянии более 100 километров от линии фронта.

Подразделения Вооруженных сил Украины прицельными ударами уничтожили военные объекты ВС РФ, расположенные в тылу на оккупированных территориях. Об этом сообщает Telegram-канал "ВСУ – война с оккупантами".

Отмечается, что украинские военнослужащие почти одновременно нанесли прицельные удары по позициям оккупационных войск, а прилеты снарядов были зафиксированы даже на расстоянии более 100 километров от линии фронта.

В течение 13 августа взрывы прогремели в:

- Мелитополь, Запорожская область

- Новотроицкое, Херсонщина

- Нижние Серогозы, Херсонщина

- Большая Благовещенка, Херсонщина

- Чаплинка, Херсонщина

- Чкалово, Херсонщина

- Новая Каховка, Херсон.

Авторы публикации отмечают, что Новотроицкое расположено в 140 километрах от фронта, Чаплинка – 110 километров, а Чкалово – около 120 км.

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