Опубликована карта массированных ударов ВСУ по россиянам на юге 13.08.2022, 19:57

Прилеты снарядов были зафиксированы даже на расстоянии более 100 километров от линии фронта.

Подразделения Вооруженных сил Украины прицельными ударами уничтожили военные объекты ВС РФ, расположенные в тылу на оккупированных территориях. Об этом сообщает Telegram-канал "ВСУ – война с оккупантами".

Отмечается, что украинские военнослужащие почти одновременно нанесли прицельные удары по позициям оккупационных войск, а прилеты снарядов были зафиксированы даже на расстоянии более 100 километров от линии фронта.

В течение 13 августа взрывы прогремели в:

- Мелитополь, Запорожская область

- Новотроицкое, Херсонщина

- Нижние Серогозы, Херсонщина

- Большая Благовещенка, Херсонщина

- Чаплинка, Херсонщина

- Чкалово, Херсонщина

- Новая Каховка, Херсон.

Авторы публикации отмечают, что Новотроицкое расположено в 140 километрах от фронта, Чаплинка – 110 километров, а Чкалово – около 120 км.

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