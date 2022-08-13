Опубликована карта массированных ударов ВСУ по россиянам на юге
- 13.08.2022, 19:57
Прилеты снарядов были зафиксированы даже на расстоянии более 100 километров от линии фронта.
Подразделения Вооруженных сил Украины прицельными ударами уничтожили военные объекты ВС РФ, расположенные в тылу на оккупированных территориях. Об этом сообщает Telegram-канал "ВСУ – война с оккупантами".
Отмечается, что украинские военнослужащие почти одновременно нанесли прицельные удары по позициям оккупационных войск, а прилеты снарядов были зафиксированы даже на расстоянии более 100 километров от линии фронта.
В течение 13 августа взрывы прогремели в:
- Мелитополь, Запорожская область
- Новотроицкое, Херсонщина
- Нижние Серогозы, Херсонщина
- Большая Благовещенка, Херсонщина
- Чаплинка, Херсонщина
- Чкалово, Херсонщина
- Новая Каховка, Херсон.
Авторы публикации отмечают, что Новотроицкое расположено в 140 километрах от фронта, Чаплинка – 110 километров, а Чкалово – около 120 км.