В российской армии вспыхнул массовый бунт из-за больших потерь 8 14.08.2022, 8:21

18,900

Многие оккупанты отказываются от участия в боевых действиях против ВСУ.

Оккупационные войска несут масштабные потери на войне в Украине, из-за чего в рядах путинской армии происходит массовый бунт. В частности, многие россияне отказываются от участия в боевых действиях против ВСУ.

Об этом свидетельствует новый аудиоперехват, опубликованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Во время телефонного разговора находящийся в Харьковской области российский военный рассказал о состоянии набора в ВС РФ.

Он отметил, что после снятия ограничений на отбор в ряды «второй армии мира» туда начала поступать только одна «шваль».

Оккупант также рассказал о том, что в их рядах много отказников, в том числе нет ни одного военного из временно оккупированного Крыма.

«У меня от взвода осталось 11 человек, должно было быть 30. У нас батальон 320 человек, нас – 52… Ну отказники… Не только ранены и убиты. Отказников вал просто! Они когда раскрыли набор без каких-либо возрастов, без статей, без медосмотров, сюда повалила одна шваль», – сказал он.

Кроме того, захватчик рассказал о досадном случае с фронта, когда его человек потерял часть тела, взорвавшись на их же растяжке.

«У нас сегодня свой подорвался. Мы отходили, оставили позиции. На позиции я расставил растяжки. А он мне не сказал, пошел забрать свой рюкзак с плащом-палаткой с клеенкой. Ну я поставил грамотно, он не увидел. Ну вот ему кусок задницы и оторвало!» – добавил оккупант.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».