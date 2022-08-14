В российской армии вспыхнул массовый бунт из-за больших потерь

В российской армии вспыхнул массовый бунт из-за больших потерь8
- 14.08.2022, 8:21
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Многие оккупанты отказываются от участия в боевых действиях против ВСУ.
Оккупационные войска несут масштабные потери на войне в Украине, из-за чего в рядах путинской армии происходит массовый бунт. В частности, многие россияне отказываются от участия в боевых действиях против ВСУ.
Об этом свидетельствует новый аудиоперехват, опубликованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.
Во время телефонного разговора находящийся в Харьковской области российский военный рассказал о состоянии набора в ВС РФ.
Он отметил, что после снятия ограничений на отбор в ряды «второй армии мира» туда начала поступать только одна «шваль».
Оккупант также рассказал о том, что в их рядах много отказников, в том числе нет ни одного военного из временно оккупированного Крыма.
«У меня от взвода осталось 11 человек, должно было быть 30. У нас батальон 320 человек, нас – 52… Ну отказники… Не только ранены и убиты. Отказников вал просто! Они когда раскрыли набор без каких-либо возрастов, без статей, без медосмотров, сюда повалила одна шваль», – сказал он.
Кроме того, захватчик рассказал о досадном случае с фронта, когда его человек потерял часть тела, взорвавшись на их же растяжке.
«У нас сегодня свой подорвался. Мы отходили, оставили позиции. На позиции я расставил растяжки. А он мне не сказал, пошел забрать свой рюкзак с плащом-палаткой с клеенкой. Ну я поставил грамотно, он не увидел. Ну вот ему кусок задницы и оторвало!» – добавил оккупант.