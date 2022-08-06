Украинские военные уничтожили еще три командных пункта РФ на юге страны 6.08.2022, 14:37

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ВСУ полностью контролируют логистические центры врага.

На временно оккупированных территориях юга Украины за прошедшие сутки украинские военные уничтожили три российских командных пункта.

Об этом сообщила начальница координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, сообщает «Радио Свобода».

«Мы держим огневой контроль над логистическими центрами врага на оккупированных территориях... Кроме того, в ходе авиаудара и ракетного удара мы уничтожили и скопление вооружения и военной техники, которую враг пытается туда подтянуть, и три командных пункта. А это существенно деморализует войско, которое пытается собрать силы для каких-то мощных действий в ближайшем будущем. Эти мощные действия пока больше похожи на потуги», - сказала она в эфире национального телемарафона.

Но, как отмечает Гуменюк, врага нельзя недооценивать.

«Те резервы, которые они пытаются подтянуть, достаточно существенны», - сказала она, добавив, что в настоящее время задача ВСУ - ослабить российские войска, чтобы они не имели сил для движения вперед.

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