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Украинские военные уничтожили еще три командных пункта РФ на юге страны

  • 6.08.2022, 14:37
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Украинские военные уничтожили еще три командных пункта РФ на юге страны

ВСУ полностью контролируют логистические центры врага.

На временно оккупированных территориях юга Украины за прошедшие сутки украинские военные уничтожили три российских командных пункта.

Об этом сообщила начальница координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, сообщает «Радио Свобода».

«Мы держим огневой контроль над логистическими центрами врага на оккупированных территориях... Кроме того, в ходе авиаудара и ракетного удара мы уничтожили и скопление вооружения и военной техники, которую враг пытается туда подтянуть, и три командных пункта. А это существенно деморализует войско, которое пытается собрать силы для каких-то мощных действий в ближайшем будущем. Эти мощные действия пока больше похожи на потуги», - сказала она в эфире национального телемарафона.

Но, как отмечает Гуменюк, врага нельзя недооценивать.

«Те резервы, которые они пытаются подтянуть, достаточно существенны», - сказала она, добавив, что в настоящее время задача ВСУ - ослабить российские войска, чтобы они не имели сил для движения вперед.

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