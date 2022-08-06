Не останавливайтесь! Аркадий Бабченко

6.08.2022, 18:14

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Аркадий Бабченко

Фото: gordonua.com

Как ФСБ разносит российские институты и лаборатории.

Разработчик гиперзвуковых ракет Путина арестован за госизмену. Директор Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук Александр Шиплюк арестован по обвинению в госизмене.

Шиплюк, который является одним из ведущих специалистов в области гиперзвука в России и заведует лабораторией № 5 «Гиперзвуковые технологии», был арестован вслед за главным научным сотрудником института Анатолием Масловым. Шиплюк является специалистом в области высокоскоростной аэрогазодинамики и экспериментальных методов исследования газовых потоков. В последние годы он занимался гиперзвуковыми ракетами, в частности их защитным покрытием — пишет The Telegraph.

О создании гиперзвуковых ракет «Цикрон» президент РФ Владимир Путин объявил 1 марта 2018 года, а в декабре 2021-го сообщил, что оружие, которого нет ни у кого в мире, «безупречно» прошло испытания. В 2022 году ракету должны были начать поставлять в войска.

Шиплюк — третий за два месяца новосибирский ученый-физик, арестованный за госизмену.

Ну, ничего, ничего. В шарашке со сломанной челюстью научится еще более лучше ракеты строить! Дорогой Владимир Владимирович. Всю свою жизнь я посвятил служению стране. Все мои силы были направлены на создание гиперзвукового щита нашей Родины. Я истинный патриот России. Все мои помыслы направлены на борьбы с врагами нашего отечества. Произошла чудовищная ошибка.

И снизу подпись Тухачевский.

От себя лично, да и думаю, что от лица всех народов мира, в очередной раз хочу выразить свою искреннюю, кристальную, неподдельную благодарность Федеральной службе безопасности Российской Федерации.

Не останавливайтесь, пацаны! Разъ*беньте там все! Все Институты прикладной механики! Все Лаборатории гиперзвуковых технологий! Все НИИ стали и сплавов! Все Академии флота и нахимовские училища! Все институты артиллерийской баллистики и кафедры оптического лазера! Все Сибирские, Центральные, Европейские, Западные и Восточные отделения Академии Наук!

Разнесите, пересажайте и перестреляйте там все, без остатка, без клочка, без намека хоть на какую-то научную деятельность даже через сто лет!

Не останавливайтесь!

Аркадий Бабченко, «Фейсбук»

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