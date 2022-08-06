Эксперт Defense Express рассказал о ловушке ВСУ для россиян 2 6.08.2022, 18:31

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Фото: AP

Украинская армия может полностью перерезать снабжение противнику.

Аналитик Defense Express Сергей Згурец думает, что защитники Украины будут продолжать использовать стратегию дальнобойного уничтожения логистических сооружений и командных пунктов врага.

Его цитирует «Эспрессо».

«На правом берегу реки Днепр, где расположена группировка врага, противник пытается перебрасывать дополнительное количество личного состава вокруг Херсона. В участок, напоминающий для русских большую ловушку. ВСУ ударили по мостам, которые обеспечивают логистику врага. Россияне пытаются минимизировать риски, создавая понтонные и паромные переправы, но это не позволяет восстановить логистику российской группировке», - говорит Згурец.

Эксперт также добавил, что украинская армия может полностью перерезать сообщение противнику.

«ВСУ дают возможности россиянам покинуть захваченную территорию, но враг надеется своим личным составом компенсировать наступление украинских войск. ВСУ будут использовать стратегию дальнобойного уничтожение логистических сооружений, командных пунктов. И это рациональный путь для истощения возможностей противника на Юге нашего государства», - подчеркнул Згурец.

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