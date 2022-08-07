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«Видишь – стреляй!»: украинские морпехи показали уничтожение «тараканов»

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  • 7.08.2022, 11:42
  • 2,146
«Видишь – стреляй!»: украинские морпехи показали уничтожение «тараканов»

Похожие на вредных насекомых оккупанты передвигались большими группами.

Украинские военные отслеживают перемещения российских захватчиков и наносят меткие удары по скоплению живой силы врага.

Соответствующее видео опубликовали на странице 503-го отдельного батальона морской пехоты в Facebook. Защитники из этого подразделения проредили ряды «второй армии мира» с помощью артиллерии 152-го калибра.

На кадрах видно, как россияне перемещаются по большим группам среди уничтоженных обстрелами домов местных жителей. Украинские военные сравнили их с тараканами.

«Подумайте сами, никто не любит зайти посреди ночи на кухню и увидеть табуны коричневых вредителей, которые разносят заразу по дому. Тут то же самое – «открываем глаз» и видим, как табунцы этих вылупков бегают по нашей земле и до сих пор за это не наказаны», – сказано в сообщении.

Оккупанты передвигались большими группами.

«Наказание» не заставило себя долго ждать – морские пехотинцы нанесли несколько точных ударов по скоплению врага, противник понес потери.

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