«Видишь – стреляй!»: украинские морпехи показали уничтожение «тараканов»2
- 7.08.2022, 11:42
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Похожие на вредных насекомых оккупанты передвигались большими группами.
Украинские военные отслеживают перемещения российских захватчиков и наносят меткие удары по скоплению живой силы врага.
Соответствующее видео опубликовали на странице 503-го отдельного батальона морской пехоты в Facebook. Защитники из этого подразделения проредили ряды «второй армии мира» с помощью артиллерии 152-го калибра.
На кадрах видно, как россияне перемещаются по большим группам среди уничтоженных обстрелами домов местных жителей. Украинские военные сравнили их с тараканами.
«Подумайте сами, никто не любит зайти посреди ночи на кухню и увидеть табуны коричневых вредителей, которые разносят заразу по дому. Тут то же самое – «открываем глаз» и видим, как табунцы этих вылупков бегают по нашей земле и до сих пор за это не наказаны», – сказано в сообщении.
Оккупанты передвигались большими группами.
«Наказание» не заставило себя долго ждать – морские пехотинцы нанесли несколько точных ударов по скоплению врага, противник понес потери.