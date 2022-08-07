Российская армия провалила штурм украинских позиций возле Авдеевки 2 7.08.2022, 12:04

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Убитыми и ранеными захватчики потеряли свыше 80 человек.

Российские оккупанты предприняли попытку штурма позиций украинских воинов под Авдеевкой. Однако штурм провалился, а оккупационные подразделения понесли большие потери.

Убитыми и ранеными захватчики потеряли свыше 80 человек. Об этом сообщает журналист Роман Цимбалюк.

По его данным, штурмовать позиции Вооруженных Сил Украины решили боевики из так называемого 1 армейского корпуса ОРДО.

«В ходе проведения штурма позиций украинских войск возле Авдеевки подразделения 1 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 08801, Комсомольское) 1 АК понесли потери: 30 погибших и 53 раненых военнослужащих», – отметил журналист.

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