Вечерня сводка Генштаба ВСУ 7.08.2022, 19:02

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ВСУ отбросили врага под Славянском и Бахмутом.

Идут 165-е сутки противостояния украинского народа российскому вторжению. К вечеру воскресенья, 7 августа, враг по-прежнему хочет захватить всю Донецкую и Луганскую области и держать контроль над оккупированными частями Херсонщины, Харьковщины, Николаевщины и Запорожья.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает на своей странице в Facebook.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. Враг провел воздушную разведку и обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы населённых пунктов Гай и Гремяч Черниговской области и Новые Вырки и Николаевка Сумской области.

На Харьковском направлении враг нанес авиационные ударов у Пришиба, Верхнего Салтова и Ртищевки. Также провел разведку беспилотными летательными аппаратами.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы возле Довгенького, Великой Камышевахи, Сулиговки, Родного, Богородичного и Краснополья. Недалеко от Вернополья оккупанты пытались вести штурмовые действия. Украинские воины пресекли эту попытку и отбросили врага назад.

Вблизи Богородичного и Долины вражеская разведка боем завершилась для оккупантов потерями и отступлением.

На Краматорском направлении враг бил из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Краматорск, Северск, Верхнекаменское, Григорьевка, Райгородок, Звановка. Нанес авиаудары неподалеку от Спорного.

Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение вблизи Верхнекаменского, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Константиновка, Яковлевка, Покровское, Вершина, Кодема и Бахмутское. Противник задействовал авиацию у Бахмута, Соледара и Зайцевого. Силами разведывательной группы враг пытался вскрыть систему обороны украинских войск недалеко от Белогоровки. Группа былп обнаружена и обезврежена.

Противник вел наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Яковлевка и Вершина, успеха не имел, отошел. Вблизи Кодемы продолжаются боевые действия.

На Авдеевском направлении захватчики вели обстрелы из артиллерии и танков в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Шевченко, Нетайлово, Невельское, Красногоровка и Нью-Йорк. Авиаудары зафиксированы у Авдеевки, Марьинки, Каменки и Владимировки. Оккупанты пытались прорвать оборону украинских войск в направлениях населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Пески и Марьинка. Боевые действия продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обстрелы вдоль линии столкновения. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Никольское, Веселое, Новоданиловка, Малые Щербаки, Новоселка и Великая Новоселка.

На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивается на недопущении продвижения украинских войск. Бил из ствольной, реактивной артиллерии и танков вдоль всей линии соприкосновения. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Андреевка, Белогорка, Новониколаевка, Александровка, Мирное, Великое Артаково и Таврийское. Вел наступательные бои у Благодатного, успеха не имел, отошел.

Противник хочет создать условия для возобновления наступления на отдельных направлениях, а также блокирует морские коммуникации Украины в Черном море. Также сохраняется угроза нанесения российскими оккупантами ракетных ударов по объектам на всей территории Украины.

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