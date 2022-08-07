Британский эксперт: Осень и зима станут возможностью, а не проблемой для Украины 6 7.08.2022, 19:39

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Россия ограничена в своих действиях.

Британский военный эксперт, полковник в отставке Глен Грант пояснил, что чем хуже условия для ведения боевых действий, тем больше это выгодно для Украины.

Об этом он заявил в интервью «Эспрессо».

«Россия ограничена в своих действиях из-за недостаточно подготовленной пехоты для ведения мобильной войны. На прорыв они не способны, поэтому сейчас они только и делают, что направляют своих военных на украинских солдат. Вскоре в Украину будет ехать или неподготовленный, зеленый молодняк, или стариканы или бывшие узники. Такой курс уже взят, поэтому сейчас им приходится полагаться на свою артиллерию.

На мой взгляд, осень и зима станут возможностью, а не проблемой для Украины, поскольку у врага возникнут проблемы с логистикой, перемещением артиллерии и ее боевой деятельностью, особенно если будет очень холодно. Но это должно позволить украинской пехоте двигаться вперед, потому что она намного боеспособнее российской. В столкновении с русскими лицом к лицу, даже в непогоду, украинская армия будет в гораздо лучшем положении. Но следует двигаться вперед. Если этого нет, то всегда есть вероятность попасть в их артиллерийскую ловушку, где они вас просто накроют огнем и все. Вы должны проскочить мимо такой ловушки и начать оттеснять их артиллерию, в таком случае они по своим не будут стрелять. Пока не будут стрелять. Но они способны и на такое, и свидетельством этого являются события Второй мировой войны. Чем хуже условия для ведения боевых действий, тем больше это выгодно для Украины», — сказал Грант.

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