NYT: Удар по Крыму мог быть нансен украинским оружием 1 9.08.2022, 20:21

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Что о нем известно.

Удар по аэродрому в Новофедоровке в Крыму 9 августа мог быть нанесен украинским оружием.

Об этом сообщает The New York Times.

Высокопоставленный украинский военный, который знаком с ситуацией, сказал, что за нападением стоят украинские силы.

Чиновник не стал разглашать тип оружия, которое было использовано для нападения, отметив лишь, что «использовалось устройство исключительно украинского производства».

Добавим, что единственное украинское оружие, которое может долететь до Сакского района, — это оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром».

ОТРК «Гром»

Оружие предназначено для поражения одиночных и групповых стационарных целей на дальностях от 50 до 280 км. При этом дальность стрельбы может быть увеличена до 450-500 км.

Боевой блок одноступенчатой баллистической ракеты проектировался массой 480 кг. Боевая часть может быть выполнена по моноблочной или кассетной схеме. Моноблочная схема использует осколочно-фугасную или проникающую осколочно-фугасную ампулу.

Отметим, что от линии фронта в Херсонской и Николаевской областях в Новофедоровке — примерно 200 км.

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