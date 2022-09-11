Украинские военные при контрнаступлении захватили редкую боевую машину РФ 11.09.2022, 9:21

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Названы особенности этой техники.

Подразделения Вооруженных сил Украины во время контрнаступления на Харьковском направлении захватили трофейную командно-штабную машину Р-149МА1.

Об этом пишет тематическое издание DefenceUA.

Отмечается, что ставшая трофеем для ВСУ редкая командно-штабная машина Р-149МА1 является элементом автоматизированной системы управления войсками ВС РФ, известной под обозначениями "Созвездие" и «ЕСУ ТЗ».

Журналисты не исключают, что боевую технику украинские военнослужащие могли захватить во время боевых действий 8 сентября. Это лишь вторая командно-штабная машина Р-149МА1, ставшая трофеем для ВСУ с начала полномасштабного вторжения.

Западные аналитики предполагают, что за все время войны украинским военнослужащим удалось уничтожить шесть подобных моделей.

Командно-штабная машина Р-149МА1 предназначена для обеспечения управления и связи должностным лицам тактического уровня на стоянке и во время движения. Техника может использоваться в составе передовых подвижных пунктов управления оперативного уровня, а ее экипаж состоит из 6 человек.

Время непрерывной работы машины Р-149МА1:

от сети 380В, 50Гц – круглосуточно;

от дизельного агрегата – круглосуточно;

от бортовой сети шасси (при работе двигателя) – круглосуточно;

от буферной аккумуляторной батареи – не менее 10 мин.

Дальность оперативно-командной связи, согласно открытым источникам, может составлять до 350 километров:

ультракороткие волны радиостанций во время движения – до 25 км;

во время стоянки – до 55 км;

короткие волны радиостанций на мачте на стоянке – до 350 км;

с помощью антенны АШ-4 на стоянке (в движении) – до 50 и до 20 км соответственно.