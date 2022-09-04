Россияне выпустили из Севастополя ракеты по материковой Украине, но они вернулись назад 1 4.09.2022, 13:42

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«Бумеранг» случился через несколько секунд.

Оккупанты запускают две ракеты вверх, но спустя несколько секунд те приземляется.

Русские оккупанты произвели очередной неудачный пуск ракет из Севастополя, направленные на материковую Украину.

Видео ночного инцидента появилось в местных пабликах, передает УНИАН.

Сами же жители оккупированного полуострова предполагали, что очередные вспышки в небе являются следствием фейерверков.

На кадрах, снятых очевидцами из жилой зоны, видно, как оккупанты запускают две ракеты вверх, но за несколько секунд те приземляется.

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